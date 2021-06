Fantastický výkon na ME: Slovenské basketbalistky v dramatickom závere zdolali Bielorusko!

Slovenské basketbalistky zvíťazili vo svojom druhom vystúpení na 38. majstrovstvách Európy po dráme nad Bieloruskom 58:54. V A-skupine tak majú na svojom konte jednu výhru a jednu prehru.

Zverenky trénera Juraja Suju dokázali v defenzívne ladenom zápase vo Valencii ustáť nápor súpera a do tabuľky si zapísali prvé dva body.

Záverečný súboj v základnej skupine ich čaká v nedeľu o 21.00 h proti domácemu Španielsku. Zo skupín postúpi priamo do štvrťfinále iba víťaz, tímy na druhom a treťom mieste čaká súboj o účasť v tejto fáze turnaja.



A-skupina (Valencia):

SLOVENSKO - Bielorusko 58:54 (28:26)

zostava a body Slovenska: Jakubcová 16, Dudášová 13, Praženicová 12, Oroszová 5, Stašová 0 (Moravčíková 5, Páleníková 4, Sujová 3, Remenárová 0) - najviac bodov Bieloruska: Bentleyová 17, Popovová 13, Veremenkovová 12. TH: 12/10 - 13/8, fauly: 16 - 13, trojky: 6 - 4, štvrtiny: 13:14, 15:12, 11:11, 19:17, rozhodovali: Teixeirová (Por.), Praksch (Maď.), Ortisová (Fr.).



Slovenky mali vynikajúci vstup, dvojica Jakubcová a Praženicová sa postarala o to, že slovenský výber sa ujal v zápase vedenia 6:0. Zvládnutý úvod dodal zverenkám Juraja Suju potrebné sebavedomie, svedomitá defenzíva a efektívny útok platil v prvej štvrtine na Bielorusko. Súper sa však postupne doťahoval, napokon po dobrej koncovke vyhral úvodnú časť tesne 14:13. V druhej 10-minútovke zabrala Bentleyová s Popovovou a už sa zdalo, že sa bude opakovať rovnaký scenár ako v tretej štvrtine štvrtkového duelu so Švédskom. Lenže slovenské družstvo sa rýchlo otriaslo z bieloruského tlaku a 10 bodmi v sérii nielenže zmazalo manko, ale opäť sa dostalo do vedenia. Rozháranejší basketbal plný prerušení slovenskému kolektívu vyhovoval, na polčasovú prestávku šiel za priaznivého stavu 28:26.

Slovenský tím mal dobrý nástup do druhého polčasu, podarilo sa mu pokračovať v dobrej a behavej hre. Pokračovalo aj budovanie vedenia, x-faktorom bola v tejto fáze zápasu Dudášová a dobrá defenzíva. Lenže v koncovke prišlo chvíľkové poľavenie a Bielorusko takmer kompletne zmazalo manko. Pred záverečnou periódou viedlo Slovensko už len tesne 39:37. Vo štvrtej štvrtine sa pridalo na oboch stranách v ofenzíve, tímy bojovali o každý bod. Žiaden z tímov sa nedokázal dostať do výraznejšieho trháku. Slovenky v kľúčových momentoch nespanikárili a Bielorusko nepustili do vedenia. Navyše v koncovke mali pevné nervy z čiary trestných hodov, čo ich napokon k premiérovému víťazstvu na tohtoročných ME.



ďalší program SR v A-skupine ME:

nedeľa 20. júna o 21.00 h: Španielsko - SLOVENSKO