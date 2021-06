Vlček na ceste do Tokia zdolal o 17 rokov mladšieho Zalku: Csabu mi je ľúto

Koncom tohto roka oslávi Erik Vlček okrúhlu štyridsiatku, ale ešte predtým pôjde na rekordnú šiestu olympiádu.

A zabojuje v nej o svoju štvrtú medailu, dosiaľ má na konte bronz z Atén 2004 a striebro z Pekingu 2008 a Ria de Janeiro 2016. Všetky cenné kovy pochádzajú zo štvorkajaka, do ktorého si sadne aj v Tokiu. Za tých 21 rokov sa vymenila celá jedna generácia jeho kolegov v lodi a tisícku nahradila päťstovka, iba Vlček je stále v hre o cenné kovy.

"Teším sa z účasti na šiestej olympiáde, hoci nikdy mi nešlo o to, aby som prekonal nejaký rekord. Mojím cieľom bolo dostať sa na olympiádu, reprezentovať čo najlepšie a pokúsiť sa zabojovať o čo najlepší výsledok. Som veľmi rád, že budem sedieť v K4. Chalanov by som však podržal, aj keby som s nimi nesedel v jednej lodi," uviedol Erik Vlček v rozhovore na webe canoe.sk.

Cesta do Tokia bola v jeho prípade poriadne tŕnistá. Dlhoročný člen slovenskej vlajkovej lode chýbal v štvorkajaku na nedávnych majstrovstvách Európy v poľskej Poznani, kde reprezentanti s dvojkrížom na hrudi vybojovali strieborné medaily v K4 na 500 m s Csabom Zalkom v zostave. O 17 rokov starší Vlček sedel v lodi predtým v maďarskom Szegede, kde skončila slovenská "káštvorka" v pretekoch Svetového pohára až šiesta. Preto sa vedenie Slovenskej kanoistiky rozhodlo oddialiť konečnú nomináciu do Tokia a dať šancu Vlčekovi aj Zalkovi pobiť sa o ňu tvárou v tvár v tzv. rozstrele. Rodák z Komárna sa o ňom dozvedel len minulý štvrtok a už v pondelok predpoludním si dvakrát sadal do lode, aby sa pokúsil zdolať oveľa mladšieho protivníka.

" Nebolo nám to príjemné, že sa musíme pretekať proti sebe. Ale uvedomili sme si, že toto je jediný možný spôsob ako to rozlúsknuť a spravodlivo vyriešiť," uviedol Erik Vlček a ďalej pokračoval: "Súťažili sme s Csabom dvakrát na 400 m a išlo o to, kto bude mať lepší súčet časov. Pretekalo sa na 400 metrovej trati, lebo na singli je to približne rovnaký časový úsek ako na K4 500 metrov. Štart sme mali o 10.00 h a o 11.00 h, lebo aj v Tokiu sa pôjde semifinále a finále v rozpätí jednej hodiny. Podarilo sa mi Csabu, aj keď s minimálnym rozdielom, dvakrát predbehnúť a tým som si vybojoval miesto v olympijskej K4. Na jednej strane sa veľmi teším, na druhej strane mi je Csabu veľmi ľúto."

Vlček už počas vyše 20-ročnej kariéry zažil niekoľko rozstrelov, keď sa rozhodovalo o účasti na olympijských hrách či majstrovstvách sveta. Nikdy mu to nebolo príjemné, lebo jeho radosť automaticky znamenala smútok niektorého z jeho kolegov v tíme. "Vedel som, aké to bude, ale tieto veci sú stále háklivé a veľmi náročné. A s tým málom času na prípravu naplánovať formu narýchlo bolo veľmi ťažké. Posledné dni som stále dookola myslel len na to, ako to celé bude prebiehať a ako sa na to pripraviť čo najlepšie. Naozaj rozhodovali iba malé detaily," prezradil Vlček.

Desaťnásobný majster sveta už v pondelok odcestoval do maďarského Szolnoku, kde sa spolu s kolegami z K4 bude pripravovať na OH v Tokiu. "Absolvujeme ešte rôzne testy a skúšania, aby sme sa čo najlepšie pripravili na náročné podmienky v Tokiu, o ktorých vieme, že tam budú. Začneme celú prípravu ako keby skrátene od začiatku. Najskôr väčšie objemy a postupne budeme uberať. Zameriame sa na techniku, v štvorke sa budeme snažiť vychytať chybičky a pripraviť sa na každý detail," doplnil nový slovenský rekordér v účasti pod piatimi kruhmi.