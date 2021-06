Erik Vlček získal miestenku do Tokia! Prekonal rekord slovenských účasti na OH

Na OH 2020 v Toku bude štartovať v K4 na 500 m spoločne so Samuelom Balážom, Denisom Myšákom a Adamom Botekom. Vlček uspel v internej kvalifikácii na bratislavskom Zemníku v súboji s Csabom Zalkom.

Rýchlostný kanoista Erik Vlček sa stane prvým slovenským šesťnásobným olympionikom.

"Erik dnes zdolal Csabu v internom dueli na 400 m trati. Výkonnému výboru tak predložíme na schválenie nomináciu štvorkajaka v zložení Baláž, Myšák, Vlček, Botek. O tom, kto bude v Tokiu štartovať v K1 na 1000 m, sme zatiaľ nerozhodli, ešte si nechávame nejaký čas na definitívny verdikt," uviedol pre TASR Filip Petrla, športový riaditeľ sekcie hladkých vôd Slovenskej kanoistiky.

Slovenská káštvorka s Vlčekom skončila v máji na podujatí Svetového pohára v Szegede šiesta. Na ME v Poznani, na ktorých Vlčeka nahradil v lodi Zalka, získali Slováci striebro.

Najúspešnejší slovenský rýchlostný kanoista v histórii deklaroval, že do Tokiu chce ísť iba ako člen K4 a nemá záujem štartovať v K1. Nominačný rébus napokon vyriešila až interná kvalifikácia. Vlček je desaťnásobný majster sveta a trojnásobný olympijský medailista. Na OH 2016 v Riu de Janeiro i na OH 2008 v Pekingu získal striebro, na OH 2004 v Aténach bronz.