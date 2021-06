Dehonestujúce gesto srbskej volejbalistky: Nechutným spôsobom urážala súperky!

Vo volejbalovom zápase medzi Thajskom a Srbskom eskalovali emócie. Volejbalistka Sanja Djurdjevičová sa predviedla veľmi nešportovým gestom, ktorým urážala svoje súperky. Prstami si vytvarovala šikmé oči, čím očividne narážala na ázijské súperky.

Jej nešportové správanie nezostalo bez povšimnutia. Medzinárodná volejbalová federácia (FIVB) potrestala volejbalistku dištancom na dva zápasy a navyše dostala pokutu takmer 20-tisíc eur.

