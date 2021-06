Sklamaný Rišo Varga: Mal potvrdiť olympijskú miestenku, prišla ale diskvalifikácia

Najlepší slovenský triatlonista Richard Varga sa na pretekoch Svetovej série v anglickom Leedsi chystal potvrdiť olympijskú miestenku do Tokia, ale po diskvalifikácii mu zostalo len trpké sklamanie.

Dlhodobo jeden z najlepších plavcov vo svetovej triatlonovej špičke nesprávne oboplával bóju v prvom plaveckom kole. Nasledovalo vynútené stiahnutie z pretekov.

"Nemôžem uveriť tomu, čo sa stalo počas plávania. Zle som si prečítal mapu trate a oboplával som bójku nesprávnou stranou. Nikdy predtým sa mi to nestalo, ale bola to len moja chyba. Som absolútne zdevastovaný, frustrovaný a sklamaný sám zo seba, keďže som mal výbornú možnosť urobiť veľký krok k účasti na OH v Tokiu," napísal Richard Varga na svojich profiloch na sociálnych sieťach.

"Rišo vyzeral v pretekoch opäť ako za starých čias. Z depa na beh vybiehal okolo 10. miesta. Vtedy ho na diskvalifikáciu upozornil tréner a brat Michal Varga," informovala Slovenská triatlonová únia na svojom webe. "Leeds nám tento rok absolútne nevyšiel. Romana Gajdošová bola rovnako stiahnutá z trate," dodala špecializovaná stránka triathlon.sk.

Jedenásty najlepší triatlonista OH 2016 v Riu de Janeiro napriek nečakanej komplikácii nevzdáva boj o Tokio, ktoré by bolo jeho tretie olympijské vystúpenie v kariére. "Všetko sa rozhodne na budúci týždeň v posledných kvalifikačných pretekoch v Mexiku. Zoberie to veľa mentálnej sily, ale nevzdávam to," doplnil Richard Varga.

V Leedsi diskvalifikovali aj dvojnásobného olympijského víťaza Brita Alistaira Brownleeho - za nešportové správanie počas plaveckej časti. Na trati s objemami 1,5 km plávanie - 36,2 km cyklistika - 10 km beh sa stal víťazom Brit Alex Yee pred Američanom Morganom Pearsonom a Belgičanom Martenom van Rielom. Medzi ženami dominovala Holanďanka Maya Kingmová.