Čas na rozhovory skončil, prišli výzvy na bojkot OH 2022: Čína je pod tlakom kvôli porušovaniu práv

Občianskoprávne organizácie požadujú úplný bojkot zimných olympijských hier, ktoré sa majú v čínskom Pekingu uskutočniť od 4. do 20. februára 2022.

Argumentujú sústavným porušovaním ľudských práv v najľudnatejšej krajine sveta a snažia sa vytvoriť čo najväčší tlak na športovcov, sponzorov, národné športové federácie a najmä Medzinárodný olympijský výbor (MOV).

Koalícia zastupujúca Ujgurov, Tibeťanov, obyvateľov Hongkongu a ďalších dotknutých osôb na čínskom území vydala v pondelok vyhlásenie, v ktorom vyzvala na celoplošný bojkot ZOH 2022. Jej zástupcovia tentoraz tvrdia, že diplomatické opatrenia ako ďalšie rokovania s čínskou stranou ale aj MOV už neprichádzajú do úvahy a treba tvrdo vystúpiť proti tým, ktorí porušujú základné ľudské práva. "Čas na rozhovory s MOV sa skončil. Tieto hry sa nemôžu uskutočniť za zvyčajných podmienok ako ich poznáme z minulosti. Určite nie z pohľadu MOV aj medzinárodného spoločenstva krajín," uviedla Lhadon Tethongová z Tibetského akčného inštitútu v rozhovore pre AP.

Tethongovú zadržali a deportovali z Číny v roku 2007 za vedenie kampane v prospech Tibetu a jeho osamostatnenia sa od Číny. Stalo sa to rok pred olympijskými hrami v Pekingu, ktoré mali dať svetu nádej, že Čína si splní svoje záväzky a zamedzí ďalšiemu potláčaniu ľudských práv. Podľa Tethongovej sa tak nestalo. "Situácia, v ktorej sa teraz nachádzame, je preukázateľne horšia ako pred 14 rokmi. Ak povolíme zimné hry v Pekingu, to akoby sme odsúhlasili všetko, čo robia Číňania," dodala Tethongová.

Skupiny aktivistov sa vlani niekoľkokrát stretli s členmi MOV a žiadali o odobratie ZOH 2022 čínskej strane. Už o pár dní sa touto otázkou bude zaoberať aj americký Kongres, no napríklad národný olympijský aj paralympijský výbor USA už vydali stanovisko, že takýto druh bojkotu by bol neúčinný a priniesol by viac škody ako osohu.

Zástupcovia MOV opakovane vyhlásili, že v politických otázkach si chcú zachovať status neutrality a v prvom rade strešnej organizácie svetového športu. "MOV nemá právo a ani nechce riešiť tieto problémy. Nie sme tí, ktorí by mali diktovať podmienky svetovým veľmociam. Nie sme superveľmoc, ale športová organizácia," uviedol nedávno Thomas Bach.

Čínske ministerstvo zahraničných vecí na margo politizácie ZOH 2022 uviedlo, že akýkoľvek bojkot ZOH je vopred odsúdený na neúspech. "Nemyslíme si, že by mal hry v Pekingu niekto bojkotovať. Nie je na to dôvod. Odmietame obvinenia z genocídy Ujgurov," vyhlásili Číňania.