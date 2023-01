Kamerúnskym futbalom v posledných mesiacoch rezonuje škandál o nepravosti veku tamojších reprezentantov. Podľa posledných informácii by sa to malo týkať aj veľkého talentu a útočníka Dortmundu Youssoufa Moukoka. Ten má síce na papieri 18 rokov, no údajne by mohol byť až o štyri roky starší.