Koncom roka 2021 Sergio Agüero (34) oznámil koniec kariéry kvôli problémom so srdcom. Bez futbalu ale dlho nevydržal. Vďaka špeciálnemu čipu bude môcť znova hrať a najnovšie by mal hájiť farby ekuádorského tímu Barcelona SC. Svoj návrat podľa serveru AS potvrdil v rozhovore s prezidentem klubu Alejandrom Alfarom Morenom.