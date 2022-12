Milánčania už majú vyhliadnutú náhradu: Škriniar drží Inter v šachu!

Futbalový Inter Miláno nečakajú pokojné Vianoce! Úradujúci taliansky vicemajster žije stále v neistote. Nevie, či môže do budúcnosti ďalej rátať so službami Milana Škriniara (27), jedného z pilierov tímu. Slovenskému obrancovi sa v lete 2023 končí zmluva a klubu reálne hrozí, že za neho nedostane ani cent. Stalo by sa to v prípade, ak by kontrakt nepredĺžil a rozhodol sa pokračovať od novej sezóny inde.