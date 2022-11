Slováci siahali na prvú výhru s Calzonom: Skrat v závere všetko zmaril!

Slovenskí futbaloví reprezentanti remizovali v prípravnom zápase na pôde Čiernej Hory 2:2, hoci ešte štvrťhodinu pred koncom viedli 2:0. V nadstavenom čase o tom rozhodol svojím druhým gólom kapitán domácich Stefan Savič, ktorý premenil pokutový kop. V nedeľu o 13.30 h privítajú Slováci na bratislavskom Tehelnom poli Čile v reprezentačnej derniére Mareka Hamšíka.

Čierna Hora - SLOVENSKO 2:2 (0:1)

Góly: 15. Hancko, 47. Kucka - 76. Savič a 90.+7 Savič (druhý z 11 m). ŽK: Lončar, Vešovič, Bakič - Ďuriš, Kucka, Škriniar, Zreľák, ČK: 90.+5 Zreľák po 2. ŽK, rozhodovali: Peljto - Beljo, Lazič (všetci BaH.)

Čierna Hora: Carevič - Vešovič (58. Bakič), Savič, Šipčič, Radunovič - Marušič, Lončar (70. Vukčevič), Jankovič (70. Savičevič), Jovovič (46. Camaj) - Krstovič (90.+2. Tomaševič), Mugoša (46. Erakovič)

Slovensko: Dúbravka - Vallo (4O. Pekarík), Šatka, Škriniar, Hancko - Kucka, Lobotka, Duda (84. Bénes) - Bero (84. Regáli), Boženík (84. Zreľák), Ďuriš (45+1.) Suslov



V úplnom úvode zápasu vyvíjal tlak skôr domáci tím. Slováci to skúšali centrami z obrany a hráčov súpera sa snažili dostať z pozícii držaním lopty v defenzíve, čím si vytvorili viac ofenzívneho priestoru. Vyšlo to po štvrťhodine hry, keď Hancko premenil strieľanú prihrávku Juraja Kucku, ktorú poslal do siete hlavou. Čiernohorci odpovedali veľkou útočnou aktivitou, ktorú takmer zužitkovali v 22. minúte, keď Šipčičovu hlavičku vykopol z bránkovej čiary Kucka. Prvý polčas nedohral Ďuriš, po strete s Vešovičom ho museli z ihriska odniesť na nosidlách.





Do druhého dejstva vstúpili Slováci naplno a zvýšili vedenie. Po rohovom kope sa dostal k lopte Kucka, ktorý zakončil prudkou strelou zvnútra šestnástky. Po hodine hry sa dostali do veľkej príležitosti Erakovič, no Dúbravka predviedol kvalitný zákrok a pokus zblízka zneškodnil. Domáci naďalej vyvíjali tlak a obranu súpera sa im nakoniec podarilo prelomiť v 76. minúte, keď pri rohovom kope skóroval Savič. Hostí dostali pod tlak aj v 85. minúte. Strelu Bakiča, ktorá prišla po peknej kombinácii, vyrazil Dúbravka a následný pokus mieril vedľa. V nadstavenom čase videl dve žlté karty a následne červenú Adam Zreľák. Po jeho ruke v pokutovom území sa kapitán domácich Savič nemýlil z pokutového kopu a svojím druhým gólom v zápase uzavrel skóre.

hlas po zápase /zdroj: TASR/:

Francesco Calzona, tréner SR: "Nezačali sme úplne dobre, no potom sa to zlepšovalo. Zápas bol náročný po fyzickej stránke a časom sa zhoršoval aj terén. Súpera sme však zaskočili a musel zmeniť svoj prístup. Mali fyzicky navrch a to sa ukázalo aj pri štandardnej situácii, z ktorej prvýkrát skórovali. Som rád, že sme tento duel absolvovali, musíme si na takýto štýl zvyknúť."