Igor Vlha avizuje radikálnu zmenu: Keď Petra skončí, tak...

Igor Vlha avizuje radikálnu zmenu po konci Petrinej kariéry. A kedy sa toto lyžiarske dobrodružstvo uzavrie?

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa už nevie dočkať štartu novej sezóny Svetového pohára v Levi, kde sa jej v minulosti výborne darilo. V uplynulom ročníku dosiahla svoj najväčší kariérny úspech, získala olympijské zlato v Pekingu. Aj keď priznala, že po tomto triumfe cítila prázdno a musela hľadať novú motiváciu, témy konca kariéry doma neriešia.

„Nie, o tom sme sa vôbec nebavili. Viem, že pri jednej situácii sme sa rozprávali a povedal som, že ešte štyri roky vydrží. Peťa sa ohradila, čo ak to bude päť rokov. Pokojne. Čo sa má stať, to sa stane," vyhlásil otec Igor Vlha pre oficiálny web Petry.

Keď už ten moment nastane a Petra skutočne ukončí svoju úspešnú lyžiarsku kariéru, jej otec Igor presne vie, čomu sa bude venovať. A naznačil aj radikálnu zmenu. „Borisovi som povedal, že po Petinej kariére sa zmení konateľ vo firme. Spýtal sa ma: „A ty čo ideš robiť?“ Budem viac chodiť na ryby a na bicykel, ale aj do roboty budem chodiť. Práca na sústruhoch ma napĺňa. Budem zamestnanec, nech sa Boris viac realizuje. Som rád, že aj jeho práca baví. Je to rodinná firma, okrem nás dvoch sú v nej len ďalší traja zamestnanci. Občas to mám náročné, lebo musím vybavovať aj veci okolo tímu. Tie sa snažím vybaviť skoro ráno a potom sa venujem práci vo firme."

Igor Vlha prehovoril tiež o vývoji svojej dcéry, v čom sa podľa neho Petra posunula najviac?

„Dozrela. Stala sa dospelou ženou, páčia sa mi niektoré jej rázne rozhodnutia. Vie si už buchnúť po stole. Je to iné, ako keď mala dvadsať. Vtedy sme riešili rôzne situácie viac spoločne, teraz často rozhodne sama. Je to prirodzený jav. Z dievčaťa sa stala žena a ide si viac vlastnou cestou," dodal spokojný otec.