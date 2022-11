Ako pomenuje soba, ak znova vyhrá v Levi? Vlhovej v zbierke jedno meno chýba

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová už netrpezlivo odpočítava sekundy do prvého štartu v sezóne. Po zrušenom "obráku" v rakúskom Söldene ju čaká slalomová overtúra v Levi. V Lapónsku chce potvrdiť predchádzajúce triumfy a má už pripravené aj meno pre ďalšieho soba.

Vlhová zvíťazila v Levi päťkrát, pričom tam triumfovala v štyroch uplynulých slalomoch. Na najvyšší stupienok sa postavila aj v roku 2017. Vo Fínsku sa jej mimoriadne darí, v roku 2016 obsadila tretie miesto a v roku 2018 skončila druhá. "Keby som vedela, prečo sa mi tu tak darí, tak by som to robila aj na iných kopcoch. Nemám na to špeciálne vysvetlenie. Dobre sa tu cítim, profil trate mi sedí. Ale môže sa stať, že môžem skončiť aj na inom mieste. Ale to sa dúfam nestane," uviedla Vlhová na štvrtkovom videobrífingu.

Sezónu mali lyžiarky odštartovať tradične v Söldene 22. októbra, ale nepriaznivé počasie im zmarilo plány. Obrovský slalom organizátori zrušili pre vietor a prílišné teplo, tieto podmienky poznamenali trať. "Tým, že nebol Sölden, tak sa to ťahá. Už chcem veľmi pretekať. Na tréningu to bolo dobré, trénujem rada, ale bez pretekov to nie je ono. Už chcem preteky a dostať do tela adrenalín. Nie je to jednoduché tak dlho čakať. Ale o dva dni sa to začne. My sme sa po Söldene presunuli domov, oddychovala som a trénovala. Potom sme sa začiatkom novembra presunuli do Levi a trénovali sme slalom. Aj obrák, ale len nejaké 2-3 dni, ale viac slalom, lebo podmienky na obrovský slalom nie sú ideálne," prezradila slovenská lyžiarka.

Počas tréningov vo Fínsku trénovala Vlhová spolu s Nórkami, Nemkami, Fínkami, Slovinkami, Američankami i Chorvátkami. Nie však s Mikaelou Shiffrinovou, ktorá je jej najväčšia konkurentka v boji o malý glóbus v slalome i veľký pre celkovú víťazku Svetového pohára. Podmienky na trénovanie boli lyžiarkam naklonené. "Podmienky sú super a myslím si, že preteky budú dobré. Je tu veľká zima, okolo mínus 25 stupňov Celzia. Keď sme sem prišli, bolo teplo, ale potom sa ochladilo a nasnežilo. Dúfam, že bude jasno a že sa bude jazdiť v dobrom počasí. Malo by byť pekne, ale má byť veľká zima. Teším sa veľmi, dlho sa to ťahá, preteky sa odďaľovali. Nikto nevieme, na čom sme, uvidíme. Ja sa cítim sa dobre, rýchlosť mám, ale preteky sú úplne iné. Jazdím tiež dobre, tam pôjde len o to, aby mi vyšli obe kolá, a aby som neurobila chyby a išla si to svoje."

V prípade triumfu musí víťazka slalomu vo fínskom stredisku pomenovať soba, ktorého má právo aj nakŕmiť. Slovenská lyžiarka má vo svojej zbierke už soba Igora, Pepi, Lujzu, Michala a Borisa. "Nikdy som nad tým nepremýšľala dopredu. Ale chýba tam moja mamina. Ale neriešim to, pre mňa je dôležité, aby som bola rýchla. Nad tým jedným menom som trochu premýšľala, ale ďalšie meno pripravené nemám. Tlak okolo mňa je, som favoritka, vyhrala som tu päťkrát a všetky oči sú na mne. Ale snažím sa to nebrať tak, aby ma to zväzovalo. Ale som s tým v pohode, teším sa na preteky. Neriešim nič okolo, sústreďujem sa na seba."

Zážitkom pre pretekárov v Levi je aj polárna žiara. Svetelný úkaz na oblohe, ktorý vzniká pôsobením nabitých častíc slnečného vetra pri vstupe do zemskej atmosféry. Vlhová ju v Lapónsku už videla, teraz bola výnimočná. "Človek musí mať šťastie, aby to videl. Ale keď to vidí, je to neuveriteľné a krásne. Ono sa to stále mení, teraz som prvýkrát videla aj červenú. Mala som naozaj šťastie," uzavrela Vlhová.