Ďalší úspech stolného tenistu Samuela Arpáša: Jediný Európan v semifinále!

V poradí 26. ročník mládežníckeho stolnotenisového turnaja zaradeného do svetového okruhu v Senci priniesol aj jeden skvelý úspech pre Slovensko: Samuel Arpáš (15) vybojoval v kategórii do 15 rokov parádne tretie miesto, keď sa ako jediný Európan dostal vo svojej kategórii do semifinále!

V mimoriadne kvalitnej medzinárodnej konkurencii štartujúcich zo 49 krajín celého sveta dominovali samozrejme zástupcovia ázijských krajín, aj preto je Samuelovo tretie miesto naozaj parádnym úspechom. Treba povedať, že ďalším úspechom. Mladý hráč sa totiž v júli stal vicemajstrom Európy vo dvojhre a bronz získal aj v Belehrade, vo štvrohre s Ma´darom Leiom. Slovenský reprezentant po voľnom žrebe v 1. kole vyradil Rakúšana Girlingera 3:0, Dána Samuolisa 3:2, vo štvrťfinále Taiwančana Lin Chin-Tinga 3:0 a zastavil ho až ďalší stolná tenista Taiwanu Jang ChaoJen, ktorý ho zdolal 3:1 v semifinále. dokázal zastaviť Arpášovo víťazné ťaženie, keď triumfom 3:1 „Bol to jednoznačne najlepší súper, proti ktorému som tu nastúpil. Predtým triumfoval na turnaji v maďarskom Szombathelyi. Prvé dva sety som sa do toho len dostával, potom som spomalil hru a zmenil servis, čo mi pomohlo," uviedol mladý Slovák, ktorý odvrátil v hale Transpetrolu štyri mečbaly, ale piaty už nie. Arpáša, ktorý bol na tomto podujatí aj v osemfinále do 17 rokov, však žiaden oddych nečaká! Teraz sa bude tvrdo pripravovať na decembrové majstrovstvá sveta mládeže v Tunisku.