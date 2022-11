Utajený prasynovec Dzurillu brankárom v NHL! Dojímavé slová o slávnom strýkovi

Doteraz o tom nikto ani netušil! Príbuzný slovenského hokejistu storočia Vladimíra Dzurillu podpísal pred pár dňami prvú profesionálnu zmluvu v zámorskej NHL. Vnuk Dzurillovho brata Ľubomíra sa volá Matt Murray (24) a jeho meno sa už na začiatku novembra objavilo na súpiske tímu Dallas Stars, keď robil náhradníka Scottovi Wedgewoodovi. Dočká sa klan Dzurillovcov veľkého návratu na svetovú hokejovú scénu?

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Najslávnejší slovenský brankár v histórii Vladimír Dzurilla sa popri dvoch dcérach mužského nasledovníka nedočkal. Tri roky po jeho smrti sa však narodil jeho prasynovec Matt, ktorého kariéra sa v zámorí sľubne rozbieha.

O tom, že má Murray slovenské korene, sa už stihol presvedčiť aj útočník tímu Dallas Stars Marián Studenič. Keď z farmy v Texase povolali na začiatku novembra do prvého tímu mladého brankára, počas večere ho prekvapil, keď mu zaželal dobrú chuť.

Novému Času sa podarilo spojiť priamo s hráčom, ktorý svoje korene a príbuzenstvo s Vladom Dzurillom potvrdil:

„Samozrejme, z rozprávania starého otca aj mamy dobre viem o všetkých rodinných vzťahoch! Vlado bol môj skvelý strýko. Škoda, že som nemal možnosť stretnúť sa s ním,“ reagoval na naše otázky Matt, ktorý už je po krátkej anabáze v Dallase opäť vo farmárskom tíme Texas Stars v Austine.

Podpis jednoročného vstupného nováčikovského kontraktu do NHL za 750 000 amerických dolárov oznámil generálny manažér tímu Dallas Stars Jim Nill 31. októbra, následne sa Murray pripojil k prvému tímu a v pozícii náhradného brankára absolvoval sériu zápasov, ale do hry v nich nezasiahol.

Matt, ktorého stará mama Daniela volá familiárne Maťko, začal s hokejom rovnako ako jeho sestra Madison už v detstve. Kým ona ukončila sľubnú kariéru počas štúdií, on pokračoval s hokejom na Univerzite v Massachussets. Počas piatich sezón sa stal jednotkou tímu a v roku 2021 mu pomohol k víťazstvu v celoamerickej lige. Univerzitnú kariéru ukončil s bilanciou 83 víťazstiev, 43 prehier a 4 remízy, s priemerom inkasovaných gólov 2,21 a so skvelou úspešnosťou zákrokov 91,6 percenta. Obliekol aj reprezentačný dres Kanady, s ktorým v roku 2015 získal v Ontáriu neoficiálny titul majstra sveta do 19 rokov na turnaji.

Celý rozhovor s Mattom Murraym čítajte v piatkovom vydaní denníka Nový Čas.