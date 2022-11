Slafkovského mama pobláznila Montreal: Po TOMTO jej celé mesto leží pri nohách!

Rodičia Juraja Slafkovského (18) pricestovali minulý týždeň do Montrealu, aby videli svojho syna v akcii. Lenže ten po zákroku na Matta Luffa z Detroitu dostal od disciplinárnej komisie NHL dvojzápasový trest. Preto cez víkend nehral a otec Juraj musel odcestovať naspäť domov, aby videl syna v akcii.

Mama Gabriela si však predĺžila výlet v zámorí a podarilo sa jej vidieť návrat syna Juraja v stretnutí proti New Jersey. Ten patril so štyrmi streleckými pokusmi k najaktívnejším hráčom v zápase, ale svoj štvrtý gól nepridal. Jeho mama bola hviezdou publika a fanúšikov Canadiens si získala tým, že na zápas prišla v špeciálnom belasom drese Montrealu, v ktorom hrali proti Devils.

Fanúšikovia Montrealu sú veľmi prísni a oddaní hokeju, preto podobné veci dokážu náležite oceniť. Jurajova mama si určite získala ich srdcia. Oficiálny klubový účet na sociálnej sieti twitter zverejnil fotografiu Slafkovského mamy a kamarátov s veľkou slovenskou zástavou.

La maman et l'entourage de Juraj sont ici! 🫶🇸🇰



Juraj's mom and friends are here!#GoHabsGo pic.twitter.com/byuEgPtBAo