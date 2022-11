Lewandowski dostal trojzápasový dištanc: Vtipné, to gesto bolo trénerovi, nie rozhodcovi!

Poľský futbalista Robert Lewandowski dostal od vedenia španielskej La Ligy trojzápasový trest za vylúčenie v stretnutí s Osasunou. Nevyhol sa mu ani Gerard Pique, ktorý už ukončil kariéru.

Útočník Barcelony dostal dve žlté karty a musel odísť z ihriska už v 31. minúte. Barcelona nakoniec vyhrala 2:1. Poľský reprezentant podľa vedenia ligy ukázal "neúctu" voči rozhodcovi Jesusovi Gilovi Manzanovi, keď odchádzal z ihriska, za čo mu disciplinárna komisia udelila ďalší trest.

S 13 gólmi najlepší strelec súťaže tak po MS vynechá zápasy s Espanyolom, Atleticom Madrid a Getafe. "Je to vtipné, pretože to gesto bolo smerom k trénerovi Xavimu a nie rozhodcovi," povedal Lewandowski. Barcelona sa môže voči verdiktu odvolať.

Rozhodnutie Gila Manzana sa nepáčilo ani Piquemu, ktorý sedel medzi náhradníkmi, no po odpískaní polčasu vybehol k rozhodcovi a ten ho nakoniec cez prestávku vylúčil. Bol to Piqueho posledný duel v kariére, no disciplinárka mu napriek tomu udelila dodatočný štvorzápasový trest. Informovala agentúra AFP.