Slafkovský bol pri návrate strelecky aktívny: Viem, že mám na viac!

Slovenský hokejista Juraj Slafkovský (18) sa vrátil do zostavy Montrealu v domácom zápase proti New Jersey (1:5).

Osemnásťročný krídelník odohral po dvojzápasovej absencii pre trest viac ako 12 minút a so štyrmi strelami bol spolu s Jevgenijom Dadonovom najaktívnejší hráč svojho tímu v tomto ukazovateli. "Cítil som sa na ľade dobre a vedel som, aký zápas nás čaká, keďže proti New Jersey sme hrali už v príprave. Mal som aj pár šancí, no nepodarilo sa mi skórovať a po prehre nám nezostáva nič iné, len sa poučiť a pripraviť sa na ďalší duel," povedal Slafkovský v rozhovore pre web hockeyslovakia.sk.

Nútene vynechal víťazné súboje s Vancouverom i Pittsburghom, keďže disciplinárka mu udelila dištanc za faul na útočníka Matta Luffa z Detroitu. Najvyššie draftovaný hráč v tomto roku si zapísal do štatistík mínusový bod. V hľadisku ho podporovala jeho mama Gabriela Slafkovská: "Nebolo v pláne, že tu bude aj na tretí z domácej série zápasov, ale keďže predchádzajúce dva som pre dištanc neodohral, tak zostala dlhšie. Stihla ma vidieť aspoň v jednom zápase, za čom som rád."

V jedenástich zápasoch v prebiehajúcej sezóne má na konte zatiaľ tri góly. "Viem, že mám na viac, no potrebujem sa lepšie adaptovať na ligu. Od začiatku sezóny cítim progres, musím v tom len pokračovať ďalej. Všetci sa mi snažia pomôcť, aby sa mi hralo čo najlepšie. Nemohol som sa dostať na lepšie miesto, ako je Montreal," skonštatoval Slafkovský, ktorého potešilo, že si mohol zahrať proti krajanovi.

S Tatarom sa však rozprávali iba krátko. "Pozdravili sme sa na rozcvičke, po zápase sme prehodili len pár slov. Trto ma čakal, ale ja som musel navštíviť fyzioterapeuta a už som ho nestihol. Chvíľu sme si ešte popísali," vysvetlil pre portál hockeyslovakia.sk.

"Diabli" predĺžili svoju víťaznú sériu na desať zápasov. Tridsaťjedenročný Tatar mohol natiahnuť svoju rekordnú šnúru stretnutí s aspoň jedným bodom na osem, no 15 sekúnd po začiatku tretej tretiny mu neuznali gól na 4:1 pre ofsajd. Kouč domácich Martin St. Louis si vzal "challenge" a arbitri mu dali po dlhom skúmaní videozáznamu za pravdu. Tatar odohral v prvom útoku hostí celkovo 16:21 min, mal dva plusové body a dve strely. V 16 zápasoch v drese "diablov" získal 11 bodov (3+8) a jeho tím naďalej útočí na klubový rekord v počte víťazstiev za sebou z roku 2001 (13).