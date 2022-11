Diabli z New Jersey vyhrali desiaty duel za sebou: Tatarovi neuznali gól

Hokejisti New Jersey v zostave s Tomášom Tatarom predĺžili svoju víťaznú sériu v zámorskej NHL na desať zápasov. V noci na stredu uspeli na ľade Montrealu 5:1 aj vďaka dvom gólom a asistencii Jacka Hughesa.

Tatar prvýkrát po siedmich dueloch nebodoval, naprázdno vyšiel aj Juraj Slafkovský v drese domácich.

Tatar mohol natiahnuť svoju rekordnú šnúru stretnutí s aspoň jedným bodom na osem, 15 sekúnd po začiatku tretej tretiny mu však neuznali gól na 4:1 pre predchádzajúco ofsajd. Kouč domácich Martin St. Louis si vzal "challenge" a arbitri mu dali po dlhom skúmaní videozáznamu za pravdu. Tatar odohral v prvom útoku hostí celkovo 16:21 min, mal dva plusové body a dve strely. "Diabli" naďalej útočia na klubový rekord v počte víťazstiev za sebou z roku 2001 (13).

Slafkovský sa vrátil do zostavy Montrealu po dvojzápasovej absencii pre trest a so štyrmi strelami bol spolu s Jevgenijom Dadonovom najaktívnejší hráč svojho tímu v tomto ukazovateli. Predtým vynechal víťazné súboje s Vancouverom i Pittsburghom, keďže disciplinárka mu udelila dištanc za faul na útočníka Matta Luffa z Detroitu. Proti New Jersey odohral 12:24 min s jedným mínusovým bodom. Jediný zásah Canadiens zaznamenal Dadonov, bol to jeho premiérový gól v kanadskom tíme. Montreal vyhral predchádzajúce tri duely.

Pavol Regenda sa v drese Anaheimu tešil z triumfu nad Detroitom 3:2 po predĺžení. Domáci v závere tretej tretiny prehrávali 1:2, no 47 sekúnd pred sirénou poslal švédsky obranca John Klingberg vyrovnávajúcim gólom duel do predĺženia a v ňom rozhodol Ryan Strome o zisku dvoch bodov pre Anaheim. Regenda figuroval v druhom útoku, na ľade strávil 14:22 min. Mal jednu strelu na bránku, jeden bodyček a zblokoval dve strely súpera.

Washington s Martinom Fehérvárym prehral na ľade Floridy 2:5. Slovenský hokejista bol s minutážou 18:39 tretí najvyťaženejší obranca hostí, pripísal si jeden mínusový bod, jednu strelu a tri "hity". Carter Verhaeghe spečatil triumf Floridy dvoma gólmi v záverečných troch minútach, brankár Sergej Bobrovskij mal 41 úspešných zákrokov. Tréner domácich Paul Maurice bol na striedačke už vo svojom 1700. zápase v základnej časti, čo ho radí na štvrté miesto historických tabuliek.

Erik Černák chýbal pre nešpecifikované zranenie druhý zápas za sebou v zostave Tampy Bay, ktorá si doma poradila s Dallasom 5:4 po predĺžení. Víťazný gól zaznamenal Alex Killorn. Černák minulý týždeň opustil predčasne ľad po zblokovaní strely Alexandra Ovečkina z Washingtonu. Podľa kouča Lightning Jona Coopera by sa mal vrátiť do zostavy najneskôr v sobotnom dueli proti Nashvillu.

Toronto uspelo v Pittsburghu 5:2 aj vďaka jubilejnému 400. gólu Johna Tavaresa, ktorý pridal i asistenciu. Brankár Matt Murray, ktorý získal s "tučniakmi" Stanleyho pohár v rokoch 2016 i 2017, pomohol k víťazstvu proti svojmu bývalému klubu 34 zákrokmi. Bo Horvat dal gól a dvakrát asistoval, čím potiahol Vancouver k triumfu na ľade Buffala 5:4. Matt Duchene sa gólom a asistenciou podieľal na triumfe Nashvillu nad Minnesotou 2:1.

Výsledky:

Buffalo - Vancouver 4:5 (1:2, 2:3, 1:0)

Góly: 12. J. Skinner (Dahlin, Tuch), 24. J. Skinner (T. Thompson, Tuch), 32. Tuch (Power, T. Thompson), 53. Mittelstadt (Cozens, Krebs) – 9. Joshua (Aman, Lockwood), 10. Bear (Horvat, Garland), 21. E. Pettersson (Ekman-Larsson), 28. J. Miller (Horvat), 29. Horvat (Boeser, E. Pettersson).

Florida - Washington 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)

Góly: 6. Barkov, 24. Reinhart (Ekblad, M. Tkachuk), 48. Cousins (Forsling, M. Tkachuk), 57. Verhaeghe (Barkov, Montour), 59. Verhaeghe (M. Tkachuk, Barkov) – 36. D. Strome (Snively), 52. Carlson (E. Gustafsson, Mantha).

Montreal - New Jersey 1:5 (0:0, 1:3, 0:2)

Góly: 30. Dadonov (Monahan, Savard) – 24. J. Hughes (Hamilton, Bratt), 27. Hamilton, 36. J. Hughes (Mercer), 53. Bratt (J. Hughes, Mercer), 60. Marino.

Pittsburgh - Toronto 2:5 (0:2, 2:2, 0:1)

Góly: 21. Rakell (Zucker, Malkin), 23. Crosby – 13. Tavares (Jo. Benn, Marner), 16. Marner (Rielly, Tavares), 21. Bunting (Matthews, Nylander), 40. Bunting (Holmberg, Matthews), 58. Nylander (Bunting, Rielly).

Tampa Bay - Dallas 5:4 pp (1:1, 2:2, 1:1 - 1:0)

Góly: 2. Colton (Namestnikov, P. Myers), 25. Paul (Perry, Colton), 35. Stamkos (Cole, Killorn), 44. Cole (Paul, Killorn), 64. Killorn (Sergačov, Stamkos) – 15. Marchment (J. Robertson, Hintz), 29. Pavelski (Heiskanen, Ja. Benn), 30. J. Robertson (Pavelski, Heiskanen), 56. Faksa.

Columbus - Philadelphia 5:4 pp (1:0, 1:2, 2:2 - 1:0)

Góly: 13. Kuraly (Gavrikov, E. Robinson), 26. Jenner (J. Gaudreau, K. Johnson), 44. Jenner, 44. E. Robinson (Olivier, Bjork), 64. Gavrikov (Činachov, Sillinger) – 29. Hayes (Konecny, Laughton), 33. Cates N. (MacEwen, Tippett), 45. Seeler (Frost, Farabee), 50. Konecny (Cates N., Hayes).

Nashville - Minnesota 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)

Góly: 12. Niederreiter (R. Johansen, Duchene), 13. Duchene (R. Johansen, Josi) – 41. F. Gaudreau (Zuccarello, Kaprizov).

Anaheim - Detroit 3:2 pp (1:1, 0:1, 1:0 - 1:0)

Góly: 18. McTavish (Henrique, Fowler), 60. Klingberg (Zegras, Fowler), 65. R. Strome (Zegras) – 8. Berggren (Hronek, Raymond), 40. Rasmussen (Perron, Sundqvist).

Vegas - San Jose 2:5 (1:0, 1:1, 0:4)

Góly: 20. Eichel (Theodore, Stephenson), 36. Marchessault (Pietrangelo) – 29. Kunin (E. Karlsson), 42. Nieto (Barabanov), 58. Meier (Couture, Barabanov), 59. Couture (Hertl, E. Karlsson), 60. Ferraro.