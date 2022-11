Legendárny míting P-T-S čakajú dve veľké zmeny: Nové miesto i nový termín

Ďalšia zmena v bohatej histórii. Legendárny atletický míting P-T-S čakajú v budúcom roku dve veľké zmeny. V poradí 58. ročník sa nebude konať v Šamoríne, ale v Banskej Bystrici na Národnom atletickom štadióne VŠC Dukla a o mesiac neskôr ako zvyčajne, 20. júla.

Táto zmena má, samozrejme, svoje dôvody. „Nás to teší, lebo máme naozaj skvelý atletický štadión so všetkými potrebnými certifikátmi, takže účastníkom pétéesky nebude chýbať nič,“ spustil šéf banskobystrickej Dukly Matej Tóth, ktorý verí, že ich vynovený stánok bude taký plný ako toto leto na Európskom olympijskom festivale mládeže, kde bola práve atletika najnavštevovanejším športom.

„Bude to pre nás v Bystrici aj dobrý test toho, čo nás bude čakať o dva roky, keď budeme hostiť európsky šampionát do 18 rokov. Nejaké skúsenosti nám dal EYOF, ale tento míting nám dá viac,“ dodal olympijský šampión, ktorý si pochvaľuje aj zmenu termínu. Posun z júna na júl, 30 dní pred majstrovstvami sveta v Budapešti, ponúkne príležitosť našim atlétom a atlétkam získať nejaké body potrebné do kvalifikačného procesu, ktorý je oveľa náročnejší, ako bývali kedysi vypísané limity.

Strieborný štatút

Míting P-T-S bude mať dokonca strieborný štatút v hierarchii World Athletics Continental Tour, aký má aj ďalšie banskobystrické atletické podujatie - Banskobystrická latka.