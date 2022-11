Repre čakajú posledné zápasy v roku 2022: Previerka na Balkáne i rozlúčka s Hamšíkom

Nabitý program. Na slovenských futbalových reprezentantov čaká vo štvrtok o 18.00 h v Podgorici prvý prípravný zápas proti Čiernej Hore.

Stretnutie s Čile, ktoré bude zároveň aj rozlúčkou pre dlhoročnú oporu Mareka Hamšíka (35), je na programe v nedeľu o 13.30 h na bratislavskom Tehelnom poli. Zároveň tak pôjde o posledné vystúpenie zverencov trénera Francesca Calzonu v kalendárnom roku 2022.

Čierna Hora bola súperom Slovenska doteraz len raz. V máji 2014 sa podarilo mužstvu trénera Jána Kozáka zvíťaziť 2:0. Balkánci sú pri tom aktuálne na 69. mieste rebríčka FIFA. V nominácii na novembrové prípravné zápasy figuruje v slovenskom tíme až päť nováčikov. Tréner Calzona dáva koncom roka viac priestoru hráčom z domácej súťaže i mladým futbalistom.

Na zraze sa však po roku objavil aj brankár Martin Dúbravka. Gólman Manchestru United bol síce v pôvodných nomináciách na tohtoročných zrazoch, z oboch však vypadol pre zranenie. Za národný tím nastúpil naposledy v záverečnom zápase kvalifikácie na MS 2022 proti Malte (6:0). „Reprezentačný zápas je absolútne maximum, ktoré môže hráč dosiahnuť. Byť na zraze je pre mňa česť, o to viac, že som tu po dlhšom čase. Som fit a pripravený, takže dúfam, že nastúpim,“ uviedol Dúbravka na pondelkovom mediálnom termíne v Senci.

„Proti Čiernej Hore som absolvoval debut, doteraz si to pamätám. Je to však pre mňa zápas ako každý iný. Dôkladne sa naň pripravíme a treba si uvedomiť, že je to reprezentačný zápas,“ dodal brankár, ktorý si vo štvrtok odbil premiéru v drese Manchestru United. V slávnom klube je na ročnom hosťovaní z Newcastlu.

Proti Čiernej Hore odchytal pred ôsmimi rokmi prvý polčas v prípravnom zápase (2:0), ktorý je doposiaľ jediným vzájomným stretnutím týchto dvoch tímov. Nadchádzajúce stretnutie vníma ako prípravu na budúcoročnú kvalifikáciu na EURO 2024. „Je to reprezentačný zápas, takže k tomu treba pristúpiť zodpovedne a s plnou vážnosťou. Chceme, samozrejme, zvíťaziť a pomaly by sme mali začať uvažovať o tom, ako sa budeme prezentovať v budúcoročných kvalifikačných zápasoch,“ uzavrel Dúbravka.