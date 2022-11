Lobotka žiari v Neapole a ťahá ho po 32 rokoch k titulu: Zisk trofeje je ešte ďaleko!

Malý postavou, veľký výkonmi! Stanislav Lobotka (27) počas druhého roka pôsobenia v SSC Neapol futbalovo rastie. Po sklamaní v úvode angažmánu mu pomohla zmena trénera i životosprávy.

Z trenčianskeho rodáka sa stáva pod Vezuvom nedotknuteľný hráč. Lietajú na neho chvály zo všetkých strán. Je ústrednou postavou tímu, ktorý by mohol zopakovať úspešné časy z druhej polovice 80-ych rokov, keď na čele s Argentínčanom Diegom Maradonom († 60) získal jediné dva tituly.

Neapol je po 15 kolách bez prehry na čele Serie A s osembodovým náskokom pred AC Miláno. Ťahá sériu 11 víťazstiev za sebou. Veľkou mierou k tomu prispel aj Lobotka, ktorý nastúpil na všetky duely. „Keď sa vyhráva, nálada je vždy super. O titule nehovoríme. Súťaž bude ešte dlhá a ťažká. Užívame si sériu, ale ostávame pokorní. Marek Hamšík mal s tímom blízko k prvenstvu, no v závere to nezvládli. Nerozmýšľam nad tým, či sa mi to podarí, alebo nie,“ uviedol Stano.

Užitočnosť slovenského reprezentanta si uvedomil aj jeho zamestnávateľ a ponúkol mu vylepšenie podmienok zmluvy. Podľa talianskych médií Lobotka už predĺžil kontrakt do roku 2027 s opciou na ďalší rok. Najnovšie zarobí za sezónu 3 milióny eur netto plus príplatky a ako píše tuttomercatoweb.it, získal aj podpisový bonus 2 milióny eur.

V Taliansku ho prirovnávajú k niekdajším španielskym klenotom Xavimu a Iniestovi. „Noviny radšej nečítam. Keď mi to niekto prepošle, zasmejem sa nad tým. Podľa mňa sú to prehnané veci.“ V reprezentácii debutoval pred šiestimi rokmi. V tom čase bol Marek Hamšík, ktorý si s ním zahrá v nedeľu naposledy, na vrchole kariéry. „Môžem o ňom hovoriť iba v pozitívach. Super hráč, od ktorého sa môžu všetci učiť. Je vždy skromný a pokorný. Má neskutočný cit pre hru. Poznám ho ako výborného človeka na ihrisku i mimo neho. Proti Čile sa vynasnažíme uspieť, aby sa Marek rozlúčil s reprezentáciou víťazstvom,“ želá si Lobotka.

Talianske ódy na Stanovu adresu

- Niekto si trúfne v prípade Lobotku na dôležité porovnanie s Xavim či s Iniestom. Kontinuita výkonov slovenského režiséra s nimi je obludná.

(Noviny La Gazzetta dello Sport)

- Neapol sa nezaobíde bez Lobotku, jedného z najlepších rozohrávačov v Európe. Má nápady, odvahu, tempo, driblovanie. Je to fenomén.

(Antonio Cassano, bývalý útočník a taliansky reprezentant)

- Lobotka je futbalista, ktorého nemožno v Európe napodobniť.

(Dario Marcolin, bývalý hráč Neapola)

- Hráči Kim a Lobotka musia byť chránení ako pandy.

(Ivan Zazzaroni, novinár La Domenica Azzurra)

- Lobotka nikdy nestratí loptu. Jeho taktická inteligencia je racionálnou podobou hernej krásy SSC.

(Denník Corriere dello Sport)

- Neapol má kompletný káder. Jediným nenahraditeľným hráčom z neho je Lobotka.

(Edy Reja, bývalý tréner Neapola)

- Slovák je unikát. Ťažko nájsť podobný. Kúpili ho za 18 miliónov eur, no nie je o nič lacnejší ako Jorginho, ktorého predali za monštruóznych 60 miliónov.

(Denník Il Mattino)