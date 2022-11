Ďalšia trénerská zmena v Tipos extralige: Úradujúci vicemajster reaguje na nevydarený vstup do sezóny

Normunds Sejejs (54) už nie je tréner HK Nitra. Vedenie klubu to oznámilo na svojom webe. Lotyšský kouč viedol Nitru od začiatku tohto ročníka, v klube končí pre neuspokojivé výsledky. „Corgoni" sa nachádzajú v tabuľke na ôsmej priečke, majú najviac inkasovaných gólov spomedzi všetkých dvanástich tímov.

„Sú chvíle v športovom živote, keď musíte prijať ťažké rozhodnutia. Veľmi nás mrzí, že kvôli neuspokojivým výsledkom a hre sme sa museli dohodnúť na ukončení spolupráce s trénerom Sejejsom. Mrzí to o to viac, že Normunds je jeden férový, rovný chlap a nemožno mu vyčítať jeho profesionálne nasadenie a zápal v práci. Avšak je to šport, veci sa nie vždy vyvinú tak, ako by ste chceli. Objektívne treba povedať, že mužstvo vďaka neustálym zraneniam kľúčových hráčov nehralo ani raz v kompletnom zložení. Normundsovi ďakujeme za jeho odvedenú prácu pre náš klub a úprimne mu prajeme v ďalšom živote a kariére len to najlepšie,“ povedal prezident HK Nitra Miroslav Kováčik.

„Našou prvoradou úlohou spolu s hráčmi je dostať sa zo súčasnej nedobrej situácie. Čaká nás medzinárodný domáci prestížny turnaj Kontinentálny pohár, kde chceme uspieť a postúpiť do finálovej skupiny. Popritom budeme pracovať na angažovaní nového hlavného trénera,“ píše sa na oficiálnej stránke klubu spod Zobora.

Pri mužstve zostáva a tréningový proces povedie doterajší asistent Dušan Milo, ku ktorému sa pripoja Tomáš Chrenko a Miroslav Kováčik.