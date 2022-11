Aký je zdravotný stav Schumachera? Priateľ Todt prelomil mlčanie

Fanúšikovia legendárneho Michaela Schumachera (53) sa opäť dočkali nových informácii ohľadom jeho zdravotného stavu.

Bývalý prezident FIA a dlhoročný šéf tímu Ferrari Jean Todt (76) je aktuálne hlavnou postavou nového dokumentu francúzskej televízie Canal+, kde aj tajomne prehovoril o zdravotnom stave Schumachera. Ten mal 29. decembra 2013 vážnu nehodu na lyžiach. „Michael je stále prítomný v mojom živote a vždy bude, bez ohľadu na situáciu,“ povedal Todt.

Veľké emócie v dokumente prináša návšteva obľúbenej reštaurácie Ristorante Montana v Maranelle, kde často jedol so Schumacherom. Majiteľmi podniku sú Rosella a Maurizio, ktorí si so slávnou dvojicou vytvorili priateľský vzťah. Pred fanúšikmi sa mohli dokonca ukrývať aj u nich doma.

Pri lúčení Todt hovorí: „Poviem Michaelovi, že som tu bol.“ Rosella ho následne požiada, aby Michaela pozdravil a objal, keď ho opäť uvidí. Todt jej to sľúbi a dodal: „Stále je veľmi pozorný.“ Pre fanúšikov to je jedna z mála správ o stave, v akom sa legenda F1 momentálne nachádza. Rodina si súkromie citlivo stráži a doteraz nebolo jasné ani to, či Schumacher svoje okolie vôbec vníma.