Objav, ktorý treba krotiť: Atletickým prekvapením roka je Lenka Gymerská

To ocenenie nečakala, aj keď si je vedomá, že dosiahla niečo nevídané. Iba 15-ročná Lenka Gymerská sa stala atletickým objavom roka za parádne výkony na EYOF v Banskej Bystrici.

Členka v AŠK Slávia Trnava vstupovala do letnej sezóny 2022 s osobným rekordom 60,01 na 400 m a skončila ju s časom 55,23 s, ktorému v koncoročných svetových tabuľkách do 16 rokov patrí 5. miesto a v európskych je dokonca číslom 1!

Lenka v Banskej Bystrici vyrazila dych určite aj sama sebe! Veď vo finále na štvorstovke bola v poslednej zákrute šiesta a v cieli druhá v spomínanom osobnom rekorde 55,23 s. „Pre mňa to bol zážitok do konca života. Dúfam, že budem schopná to zopakovať. Možno už na budúci rok,“ vyznalo sa plavovlasé žieňa, ktoré sa na vyhlasovaní výsledkov ankety stalo magnetom objektívov.

Ten jej beh si neraz pripomína aj jej tréner Lukáš Kotala, ktorý sa stal „bronzovým“ trénerom mládeže. „Pre nás bolo odmenou, že sme sa tam dostali. A finále bežala uvoľnene, bez stresu,“ povedal kouč, ktorý prezradil, že pred finále sa Lenka obávala, či vydrží do cieľa. „To sa jej stáva, ale potom nahodí svoj finiš a popritom sa usmieva. Vtedy viem, že to bude dobré,“ dodal L. Kotala, ktorý na zverenku prezradil, že tento úspech ju ešte viac nakopol. Až tak, že ju občas treba krotiť.

Skvelý úspech pritom prišiel po pár rokoch tréningu. Atletiku okúsila v dvanástich, priviedla ju najlepšia kamarátka a ona ostala. Chvíľu hľadala tú správnu trať v šprintérskej ponuke, až si vybrala tú najťažšiu - na 400 m. Lenka svoju budúcnosť spája aj so štúdiom.

Rada by išla študovať na vysokú školu niekam do Škandinávie. „V tom nevidím problém. Študuje na bilingválnom gymnáziu na výbornú a najlepšie jej idú jazyky,“ pridal ešte tréner s tým, že podľa neho zvládne každý jazyk s takým úsmevom ako strieborný finiš.