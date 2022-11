Zdravotné následky z úspešnej kariéry! Majster sveta leží po roku opäť v nemocnici

Zatiaľ čo vlani v októbri mu komplet vymenili kolenný kĺb na ľavej nohe, tentoraz išla pod skalpel pravá noha. Najväčšou oporou zápasníckej legendy je po náročnej operácii manželka Helena. Jozef Lohyňa (59) ukončil úspešnú kariéru v roku 1998, keď získal na majstrovstvách Európy v Bratislave bronzovú medailu.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Máte naplánovanú operáciu? Zrušili alebo posunuli vám ju? Napíšte nám váš príbeh na tip@novycas.sk alebo WhatsApp 0918 620 001!

Pri športe však zostal aktívny, hrával hokej, futbal, bicykloval a založil si so synom Davidom aj vlastnú zápasnícku akadémiu. Trénujú tam deti, mládež a aj bežných ľudí, ktorí chcú pričuchnúť k zápaseniu. „Dlhé roky športovania sa podpísali na mojom stave. Lekári mi povedali, že obe kolená sú v dezolátnom stave a treba ich komplet vymeniť. Vlani som plánoval, že mi ich zoperujú obe naraz, ale po debate s odborníkmi mi ich vymenili postupne. Vlani išlo pod nôž ľavé koleno a minulý týždeň už aj pravé,“ povedal pre Nový Čas z nemocničného lôžka Jozef.

Bývalý reprezentačný zápasník prezradil, že druhá operácia bola náročnejšia. „Museli mi totiž pravé koleno vymeniť tak, aby dĺžka nohy sedela s tou ľavou. Opäť ma operoval v nemocnici na Antolskej docent Boris Šteňo a celému tímu ďakujem za starostlivosť,“ pokračoval Lohyňa, ktorý bude najbližšie týždne chodiť o barlách.

„Každý deň ma teraz bude čakať rehabilitácia, ktorá by mala trvať tri až šesť mesiacov. Budem hlavne posilňovať koleno špeciálnymi rehabilitačnými cvikmi, plávať a postupne začnem aj bicyklovať. Verím, že do pol roka by som sa mohol vrátiť späť do tréningového procesu na žinenky,“ naznačil svoje ambície Jozef, ktorému je rovnako ako pri prvej operácii veľkou oporou manželka Helena. „Bez jej pomoci by som to nezvládol,“ zložil poklonu svojej polovičke.

Zápasnícke úspechy

Československo

bronz na olympiáde (1988)

zlato na MS (1990)

striebro na MS (1991)

bronz na MS (1986)

striebro na ME (1989)

bronz na ME (1986 a 1987)

Slovensko