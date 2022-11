Slafkovský prvýkrát prehovoril o incidente: Krásne gesto mladého útočníka!

Desiaty zápas Juraja Slafkovského (18) v zámorskej NHL poznamenal nepríjemný incident, keď v tretej tretine zozadu hlavou priamo na mantinel narazil Matta Luffa z Detroitu. Spôsobil mu vážne poranenia, Luff musel na operáciu so zápästím a Red Wings bude chýbať 10 až 12 týždňov. Slafkovský mal telefonický pohovor s disciplinárnou komisiou NHL a dostal dvojzápasovú stopku a finančnú pokutu.

Teraz prvýkrát prehovoril o incidente. „Juraj Slafkovský povedal, že viac sledoval puk, ako sa sústredil na bodyček, po ktorom bol suspendovaný. Hovoril, že kontaktoval Matta Luffa a ten sa mu poďakoval za ospravedlnenie," cituje slovenského útočníka zámorská novinárka Priyanta Emrithová na sociálnej sieti twitter a odhaľuje tak jeho krásne gesto. „Veci ako táto sa stávajú, ale samozrejme som to nemal v úmysle. Musím ísť dopredu a snažiť sa to už nerobiť," zobral si reprezentačný útočník ponaučenie do budúcnosti.

Slafkovský kvôli trestu, ktorý za svoj zákrok od NHL dostal, prišiel o víťazné domáce stretnutia proti Vancouveru a Pittsburghu. „Jeho rodina bola cez víkend v meste, ale nemohli ho vidieť hrať, pretože si odpykával trest. Slafkovský hovoril, že jeho mama zostáva dlhšie, tak dúfa, že bude zajtra v zostave," píše na sociálnej sieti zámorská novinárka.

Montreal sa najbližšie prestaví v noci z utorka na stredu v zápase proti New Jersey. Slafkovského návrat bude mať špeciálny nádych, pretože nastúpi proti krajanovi Tomášovi Tatarovi. Ten bodoval už v siedmich zápasoch v rade a Canadiens sa pokúsia Devils zastaviť ich deväťzápasovú víťaznú šnúru.

