Mladá slovenská nádej postupuje na turnaji v Bratislave: Parádny obrat proti českej súperke

Talentovaná slovenská tenistka Renáta Jamrichová postúpila do 2. kola dvojhry na ITF turnaji J&T Banka Slovak Open v bratislavskom NTC. V úvodnom kole zdolala Češku Dominiku Šalkovú 7:5, 6:1. V prvom sete otočila z 2:5.

Jej ďalšou súperkou bude víťazke súboja medzi českou kvalifikantkou Denisou Hindovou a šiestou nasadenou Rumunkou Jacqueline Cristianovou. Iba 15-ročná Jamrichová v septembri na turnaji EMPIRE Women’s Indoor v Trnave hneď pri svojom prvom štarte medzi ženami postúpila do štvrťfinále.

Jamrichová proti Šalkovej nezachytila úvod zápasu. "Ani som sa nenazdala a za päť minút bolo 0:3. Potom sme si obe držali servis, ale už to neboli také jasné gemy. Viac som sa rozohrala, výmeny boli vyrovnanejšie a vyrovnanejšie. Dokázala som si zobrať stratený servis späť a vyrovnala som na 5:5. V ťažkom jedenástom geme som ju brejkla a dopodávala som na 7:5. Bolo to trošku aj o šťastí, ale aj o mojej dobrej hre. To, že som nakoniec vyhrala aj prvý set, bolo super. Dominika je kvalitná súperka, bol to náš prvý vzájomný duel. Má výborný servis. Ja som sa dnes tiež mohla spoľahnúť na svoje podanie. Myslím si, že to bol kvalitný zápas." uviedla Jamrichová pre oficiálnu webovú stránku Slovenského tenisového zväzu.



dvojhra - 1. kolo:

Renáta JAMRICHOVÁ (SR) - Dominika Šalková (ČR) 7:5, 6:1