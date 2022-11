Celý svet MMA smúti: Legenda († 38) organizácie UFC zomrela!

Celý svet MMA smúti za legendárnym bojovníkom Anthonym Johnsonom († 38). Desať rokov žiaril v prestížnej organizácii UFC, v ktorej dvakrát bojoval o titul (v oboch prípadoch prehral s Danielom Cormierom). Johnson mal kariérnu bilanciu 23 výhier a šesť porážok. Zdolal hviezdy ako napríklad Glover Teixeira, Ryan Bader, Jimi Manuwa, Alexander Gustafsson či Andrej Arlovski. Posledný zápas absolvoval v organizácii Bellator, vlani v máji porazil Jose Augusta Azeveda Barrosa.

Práve spomínaná organizácia Bellator informovala o úmrtí Johnsona na sociálnych sieťach. „Rodina Bellator je zdrvená jeho predčasným odchodom a v tomto ťažkom období vyslovujeme sústrasť jeho rodine a priateľom,” písalo sa v oznámení o tragickej správe.

Johnson v klietke vyhral množstvo ťažkých bitiek, ale tú najťažšiu v osobnom živote nevyhral. Podľahol ťažkej chorobe, ktorej statočne vzdoroval viac ako rok. V septembri 2021 na sociálnej sieti instagram napísal, že „potrebuje toľko modlitieb, koľko len môže dostať“ a dodal, že bojuje a „že to nie je covid“.

Pred niekoľkými mesiacmi to vyzeralo na pozitívny obrat v jeho boji s vážnym ochorením. 17. mája napísal na sociálnej sieti, že lekár ho informoval o dobrých správach a došlo k výraznému zlepšeniu. Radosť ale netrvala dlho. Koncom októbra jeho manažér pre ESPN hovoril, že Johnson „práve teraz prechádza nejakými zdravotnými problémami… nie je na tom dobre.”

🙏 It is with great sadness we acknowledge the passing of Anthony “Rumble” Johnson.



The BELLATOR family is devastated by his untimely passing and we send our condolences to his family and friends during this difficult time. pic.twitter.com/TqZzN1wquY