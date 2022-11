Dramatický ruský súboj na Turnaji majstrov vyhral Rubľov: Krásne gesto po výhre!

V prvom sete začal lepšie Rubľov, ktorý viedol už 5:2. V deviatom geme však neudržal podanie, Medvedev následne vyrovnal na 5:5 a rozhodnutie padlo až v tajbrejku. V ňom mal Rubľov za stavu 6:2 k dispozícii štyri setbaly. Po prvom nevyužitom sa však zbytočne rozladil, čo Medvedev využil a po dokonalom obrate vyhral tajbrejk 9:7.

Druhý set bol celý v réžii Rubľova. Ten Medvedevovi dovolil uhrať na returne iba štyri fiftíny, súperovi dvakrát prelomil podanie a vyhral 6:3. V rozhodujúcom dejstve si obaja hráči držali podanie a zápas dospel druhýkrát až do tajbrejku. Skrátená hra priniesla viacero zaujímavých výmen, v ktorých Rubľov dokázal svojho súpera zatlačiť a na konci trojsetovej bitky využil piaty mečbal.

"Bol to veľmi ťažký zápas. Danill patrí k najkvalitnejším hráčom na okruhu ATP, navyše je to jeden z mojich najlepších kamarátov. V prvom sete som odohral dobrý tajbrejk, za stavu 6:2 som však stratil koncentráciu, čo sa mi vypomstilo. Vedel som, že ak chcem tento zápas vyhrať, musím niečo zmeniť. V tajbrejku rozhodujúceho setu to bol skvelý tenis. Mám veľkú radosť, že v dramatickej koncovke som slávil úspech," povedal Rubľov v prvom pozápasovom interview.

Po výhre sa prezentoval krásnym gestom, keď na kameru napísal: "Mier, mier, mier, všetko, čo potrebujeme."



Turnaj majstrov v Turíne

červená skupina:

Andrej Rubľov (Rus-6) - Daniil Medvedev (Rus.-4) 6:7 (7), 6:3, 7:6 (7)

Andrey Rublev using his platform like he always does. Got an ovation from the crowd… pic.twitter.com/CG3erR49dM