Zvrat v kauze tenisovej legendy: Borisa Beckera pustia z basy!

Už sa nevie dočkať. Trojnásobný wimbledonský víťaz Boris Becker (54) čoskoro vyzlečie väzenský mundúr. Bývalého nemeckého tenistu, ktorý si za spreneveru odpykáva dvaapolročný trest odňatia slobody, deportujú pred Vianocami do jeho vlasti.

Becker síce počas kariéry zarobil milióny dolárov, ale ako sa ukázalo neskôr, nemal zmysel pre podnikanie. Žil na vysokej nohe, prišiel takmer o všetko a pred štyrmi rokmi vyhlásil osobný bankrot. Nesplácal hypotéku, ale pred veriteľmi zatajil majetok vo výške viac ako 1,5 milióna eur. Za to vyfasoval 2,5 roka natvrdo. Ako sa však zdá, jeho väzenské časy sa onedlho skončia.

Ako informovali britské médiá, Becker by mal byť prepustený z väzenia v Huntercombe v decembri. Ide o „schému zrýchleného prepustenia“. Nemec podpísal dokument, podľa ktorého by mal byť urýchlene prepustený z väzenia, respektíve bude deportovaný do Nemecka.

Keďže väznice v ostrovnom kráľovstve sú preplnené, bola zavedená „schéma“, podľa ktorej sú väzni za dobré správanie „rýchlo prepustení“. Cudzinci tak môžu byť vyhostení až 12 mesiacov pred vypršaním trestu!

Ak sa k tomu väzni zaviažu, trest sa im skráti o 135 dní. „Sme radi, že Boris sa dostal na zoznam predčasne prepustených a bude sa môcť vrátiť do Nemecka, hoci Anglicko je jeho domovom už mnoho rokov. Som si istý, že to bude pre neho veľa znamenať, že bude počas vianočných sviatkov so svojou rodinou,“ povedal jeho bývalý hovorca.