S reprezentáciou lúčiaci sa Hamšík o trénerovi Calzonovi: Skúšal ma udržať, ale bez šance!

Raz to muselo prísť! Nedeľa 20. novembra 2022 bude tým pamätným dňom, keď si Marek Hamšík (35) naposledy oblečie reprezentačný dres a vybehne v ňom na ihrisko.

Dlhoročný kapitán sa definitívne rozlúči s 15-ročnou kariérou v národnom tíme na bratislavskom Tehelnom poli v priateľskom zápase proti Čile (13.30 hod.). Na tribúnach nebudú chýbať jeho najbližší, kamaráti z Talianska i celá akadémia.

Hamšík debutoval v seniorskom áčku vo februári 2007 proti Poľsku. Odvtedy odohral rekordných 135 zápasov, počas ktorých nastrieľal aj najviac gólov - 26. V máji tohto roka sa rozhodol ukončiť reprezentačnú dráhu. „Nedeľňajšiu rozlúčku som si ešte detailnejšie nepredstavoval. Hádam sa nezosypem. Niečo som už odohral, tak to asi nejako zvládnem. Bude to však plné emócií. Už sa to blíži. Na reprezentačnú kariéru som hrdý a pyšný. Som rád, že bola taká, aká bola,“ vyhlásil Marek po príchode na zraz.

Hral na majstrovstvách sveta v Juhoafrickej republike, neskôr v pozícii kapitána a lídra priviedol mužstvo aj na dva európske šampionáty. „Všetky tri turnaje považujem za vrcholy kariéry. Gól proti Rusom na majstrovstvách Európy vo Francúzsku zasa za najkrajší. Zápasov bolo veľmi veľa a je ťažké vypichnúť jeden z nich. Človek si skôr pamätá na tie úspešné. Také, ktoré rozhodli o postupe, alebo sme ich odohrali na vrcholných podujatiach,“ priznal Hamšík.

Hoci nebol dlhší čas súčasťou mužstva, dianie okolo reprezentácie naďalej pozorne sleduje. I kroky talianskeho trénera Francesca Calzonu, ktorého odporučil ako náhradu za odvolaného Štefana Tarkoviča. „Stále to prirovnávam k tomu, akou cestou sa vydala maďarská futbalová alebo naša hokejová reprezentácia. Dúfam, že to bude rovnaká cesta aj s trénerom Calzonom. Je to veľký taktik a profesionál. Robí desaťkrát viac ako my hráči. Skúšal ma v tíme udržať, ale nemal šancu.“

Dúfa, že Talian vydrží na lavičke tak dlho ako jeho predchodcovia Vladimír Weiss st. či Ján Kozák. Podľa stredopoliara tureckého Trabzonsporu je to dôležité z hľadiska zachovania kontinuity i smerovania reprezentácie do budúcnosti. „Tlak je rovnaký, ako keby tam bol hociktorý iný tréner. Treba sa s tým vyrovnať a tvrdo pracovať. Všetko vyžaduje čas. V profesionálom futbale ho však tréneri nemajú veľa, preto musí prísť úspech čo najskôr, aby mali z toho pohodu oni i hráči,“ tvrdí Hamšík.

Bývalý stopér Ján Ďurica sa lúčil s národným tímom v Trnave proti Nórsku. Trio Martin Škrtel - Tomáš Hubočan - Adam Nemec na Tehelnom poli s Paraguajom. Hamšíka vyprevadí do reprezentačného dôchodku Čile. Mohlo to však byť aj Taliansko. „Vraj tam boli nejaké doťahovačky s týmto súperom. Bola to jedna z alternatív.“ K juhoamerickým mužstvám má rešpekt a bude im držať palce aj na šampionáte v Katare. „Potešilo by ma, keby jeden z dvojice Brazília - Argentína získal majstrovský titul. K favoritom radím aj Nemecko, ktoré sa vždy dostane do semifinále,“ dodal Marek.

Hamšíkove rekordy v rebre