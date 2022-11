Vo futbalovej nominácii piati nováčikovia: Mladík, ktorý zničil Slovan, hovorí o týždni snov

V nominácii na novembrový prípravné zápasy slovenskej futbalovej reprezentácie proti Čiernej Hore a Čile figuruje päť nováčikov, medzi nimi aj Adrián Kaprálik z MŠK Žilina. Dvadsaťročný útočník sa nedávno blysol v zápase Fortuna ligy proti Slovanu (4:1), keď strelil všetky štyri góly domáceho tímu.

"Bol to týždeň snov. Vyhrali sme 4:1 nad Slovanom a všetky góly som dal ja, vzápätí prišla pozvánka do reprezentácie," uviedol Kaprálik na mediálnom termíne v Senci. Tréner Francesco Calzona ho sledoval dlhodobejšie, na predošlý zraz premiérovo povolal jeho klubových spoluhráčov Dávida Ďuriša a Matúša Rusnáka. "Veril som, že aj ja mám blízko k pozvánke. Zároveň som však vedel, že potrebujem ešte viac zabrať," dodal mladý útočník k septembrovej nominácii svojich spoluhráčov.

Premiérový zraz zažívajú dvaja hráči zo Žiliny, okrem Kaprálika je to aj obranca Tomáš Nemčík. Toho teší, že bude pri reprezentačnej rozlúčke dlhoročného kapitána Mareka Hamšíka. "Je pre mňa česť byť na zraze, na ktorom sa lúči Marek. Nikdy by mi nenapadlo, že zažijem zraz s ním. Pozvánka do reprezentácie ma potešila a budem sa snažiť ukázať to najlepšie," povedal k svojej premiére Nemčík.

Calzona dáva viac priestoru hráčom z domácej súťaže a mladým futbalistom. Šancu dostali aj brankár Henrich Ravas (Widzew Lodž), Adam Obert (Cagliari Calcio) a Peter Pokorný (FC Fehérvár). Blízko bol aj obranca Michal Tomič, Slovácko ho však neuvoľnilo.

Slováci odohrajú prvý zápas proti Čiernej Hore vo štvrtok o 18.00 h v Podgorici. Stretnutie s Čile, ktoré bude rozlúčkové pre Hamšíka, je na programe v nedeľu o 13.30 h na bratislavskom Tehelnom poli.



Nominácia SR na novembrové prípravné zápasy v Čiernej Hore (17.11.) a proti Čile (20.11.):

Brankári: Martin Dúbravka (Manchester United), Marek Rodák (Fulham), Henrich Ravas (Widzew Lodž),

Obrancovia: Peter Pekarík (Hertha Berlín), Kristián Vallo (Wisla Plock), Matúš Rusnák (MŠK Žilina), Ľubomír Šatka (Lech Poznaň), Milan Škriniar (Inter Miláno), Adam Obert (Cagliari Calcio), Tomáš Nemčík (MŠK Žilina), Dávid Hancko (Feyenoord Rotterdam), Vernon De Marco (Slovan Bratislva)

Stredopoliari: Patrik Hrošovský (KRC Genk), Stanislav Lobotka (SSC Neapol), Juraj Kucka (Slovan Bratislava), Peter Pokorný (FC Fehérvár), László Bénes (Hamburger SV), Marek Hamšík (Trabzonspor), Ondrej Duda (1. FC Kolín nad Rýnom), Dávid Strelec (Spezia Calcio), Matúš Bero (Vitesse Arnheim), Martin Regáli (MFK Ružomberok), Tomáš Suslov (FC Groningen)

Útočníci: Dávid Ďuriš, Adrián Kaprálik (obaja MŠK Žilina), Róbert Boženík (Boavista Porto), Adam Zreľák (Warta Poznaň)