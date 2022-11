Toto Vlhovej závidia mnohí! Polárna žiara prišla v Laponsku za Petrou

Vidieť úkaz zvaný polárna žiara je snom mnohých cestovateľov, ktorí každoročne mieria niekde medzi 66° až 69° zemepisnej šírky, aby mohli svetelné divadlo pozorovať.

Hviezdnej Slovenke to vyšlo v Levi, kde už niekoľko dní tvrdo trénuje, a nevie sa dočkať prvých pretekov v novej sezóne Svetového pohára.

Svetelný úkaz na oblohe, ktorý vzniká pôsobením nabitých častíc slnečného vetra pri vstupe do zemskej atmosféry, si užila nielen ona, ale aj celý jej tím a aj jej súperky, ktoré sú v Laponsku. Iba v týchto končinách na tamojšej Čiernej zjazdovke sú v Európe prijateľné snehové podmienky na tréning, a aj na preteky.

V tejto sezóne už počasie nedovolilo odjazdiť z programu ženského Svetového pohára žiadne preteky. Postupne odpadli obrovský slalom v Söldene, dva ženské zjazdy SP so štartom vo švajčiarskom Zermatte a cieľom v talianskej Cervinii, ale aj paralelné preteky, ktoré sa mali jazdiť tento víkend v Lechu/ Zürs.

Znie to neuveriteľne, ale o prvé body v novom ročníku zabojujú lyžiarky budúci víkend vo fínskom Levi, kde sú na programe dva slalomy. Teda disciplíny našej Petry, ktorej preteky sedia - v Levi zvíťazila v najtočivejšej disciplíne bieleho cirkusu už päťkrát. Rodáčka z Liptova i jej súperky veria, že sa to konečne rozbehne, no nedobré správy prichádzajú aj zo zámoria. V Killingtone, kde je naplánovaný po Levi obrovský slalom a slalom, to so snehom nevyzerá „bielo“.