Odhalenie po 28 rokoch: Aká je pravda o Maradonovom dopingu na MS?

Keď sa povie futbalové MS 1994 v USA, každého fanúšika napadne - doping argentínskeho virtuóza Diega Armanda Maradonu († 60)!

Bývalý dlhoročný šéflekár FIFA Čech Jiří Dvořák pre Nova Sport otvoril 13. komnatu tejto organizácie. Maradona, majster sveta ako aj strieborný medailista, štartoval v USA už na svojich štvrtých MS. Schudol, tvrdo trénoval a chcel sa ukázať v čo najlepšom svetle. V úvodnom zápase strelil Grécku gól (Argentína vyhrala 4:0). Počas oslavy vypúlil oči a vyzeral polopríčetne. Po druhom dueli základnej skupiny Argentína - Niéria (2:1) hral opäť dobre. Po záverečnom hvizde si ho antidopingová pracovníčka brala so sebou z ihriska na kontrolu. Nechcelo sa mu ísť, ošíval sa a usmieval. Nakoniec bol z toho pozitívny test na efedrín a trest.

"Povedal som im, že ak to teraz zametú, tak sa to vráti s takou silou, že ich to rozdrví. Nemôžu nechať hrať niekoho, kto je nadopovaný," spomínal Dvořák na rok 1994.

"Južná Amerika to chcela dať pod pokrievku a riešiť to až po majstrovstvách sveta. Vtedy sa ma vtedajší sekretár spýtal, čo navrhujem. Ja som bol vtedy nováčik, ale naštudoval som si to a povedal som, sa musí urobiť rozhodnutie hneď, a to že nebude už v budúcom zápase hrať. Šampionát pokračoval ďalej i bez Maradonu. Spätne by som povedal, že to bol prvý signifikantný krok v boji proti korupcii v profesionálnom futbale," spomínal Dvořák a tiež pridal historku o tom, aké to bolo sa s argentínskou ikonou osobne stretnúť:

"Prvýkrát som sa s ním stretol, keď mu bolo povedané, že musí ísť. Potom som ho niekoľko rokov nevidel a do Argentíny som veľmi rád nejazdil. Potom sme sa stretli v roku 2008 na olympijských hrách v Pekingu. Podali sme si ruku a zasmiali sme sa tomu, že taký je život. Aj on retrospektívne pochopil, že doping nemá vo futbale miesto."