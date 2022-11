Slováci boli v zámorí pri chuti: Petrovský strelecky koncertoval, bodoval aj Honzek

Osemnásťročný center otvoril v 12. minúte skóre zápasu a v tretej tretine upravil na 4:2 a 5:2. Po stretnutí ho vyhlásili za prvú hviezdu. Jeho tím vyhral tretí duel po sebe a posunul sa na druhé miesto Západnej konferencie. Petrovský odohral v prebiehajúcej sezóne 16 zápasov a zaznamenal v nich už 18 bodov (6+12).

It's a hat trick for the @mnwild prospect! 🧢🧢🧢



Servac Petrovsky records his first-career #OHL hat trick on Sunday afternoon at the Bayshore! 🎥 pic.twitter.com/AioE6xFQjm