Šatan nie je spokojný s výsledkami Slovákov na Nemeckom pohári: Jednu vec ale ocenil

Slovenskí hokejoví reprezentanti nevstúpili do sezóny 2022/2023 ideálne, na Nemeckom pohári v Krefelde prehrali všetky tri zápasy a obsadili posledné štvrté miesto.

Zverenci trénera Craiga Ramsaya podľahli na turnaji Rakúšanom (2:3), Dánom (3:4) aj Nemcom (0:3), prvým dvom súperom podľahli až po predĺžení. Kameňom úrazu bola efektivita v zakončení, Slováci nastrieľali na podujatí iba päť gólov v troch dueloch a inkasovali ich dvakrát viac.

"Ja si myslím, že okrem druhej tretiny zápasu proti Rakúsku sme mali dobrý pohyb počas celého turnaja. Dokázali sme si vytvoriť šance, ale musíme nájsť spôsob, ako v každom dueli zvíťaziť. Korčuľovali sme a napádali sme, ale do budúcna musíme všetci robiť lepšie tie malé veci," zhodnotil turnaj útočník Matúš Sukeľ vo videu na oficiálnom webe Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH). Za osembodovými Nemcami, ktorí obhájili prvenstvo na domácom podujatí, skončili druhí Rakúšania s piatimi bodmi, tretí Dáni nazbierali tri body a Slováci dva.

Zrejme najväčším smoliarom bol v nedeľňajšom stretnutí proti Nemcom útočník Marek Hecl, ktorý premárnil množstvo gólových šancí. "Možno som sa až príliš snažil streliť gól, nepadalo mi to. Takéto zápasy a obdobia športovec niekedy má. Treba stále myslieť pozitívne. Pohľad na turnaj by bol úplne iný, keby sa nám podarilo streliť viac gólov. Myslím si, že sa nemáme za čo hanbiť, hra bola fajn. Problém bol nedostatočný dôraz. Každý z nás získal cenné skúsenosti, medzinárodný hokej je rýchlejší a kontaktnejší," myslí si 24-ročný Trenčan.

Kapitánom Slovenska na Nemeckom pohári 2022 bol obranca Mislav Rosandič, ktorý bol spokojný s hrou mladého tímu. "Do šancí sme sa dostávali. Keby sme dali zo všetkých góly, asi by sme hrali v NHL a nie tu na turnaji. Pokiaľ sú šance, tak je to dobrý náznak. Horšie by bolo, keby sme aj opticky boli slabší a nemali by sme toľko gólových možností. Treba trošku zapracovať a myslím si, že to bude fajn. Dúfal som, že nejaké zápasy vyhráme a nazbierame body. Nepodarilo sa to a hádam som si týmto kapitánsku kapitolu neuzavrel," uviedol rodák z chorvátskeho Záhrebu.

Generálny manažér slovenskej reprezentácie hokejistov Miroslav Šatan pochválil hráčov za herný prejav. "S výsledkami nie sme spokojní, ale hra mala zlepšujúcu sa tendenciu. Keby človek nevidel záverečný duel, tak by neveril, koľko šancí sa dá spáliť. Vyzeralo to, že nemecký brankár nedostane gól z ničoho. Sme spokojní s bojovnosťou a pracovitosťou. Donútili sme Nemcov urobiť veľa chýb v obrannom pásme a vytvorili sme si veľa šancí. Bohužiaľ, nebol tam hráč, ktorý by dokázal skórovať. Všetci splnili očakávania, boli aj príjemné prekvapenia. Hráči to odohrali na vysokej úrovni," skonštatoval držiteľ kompletnej slovenskej medailovej zbierky z majstrovstiev sveta.