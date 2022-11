Cristiano Ronaldo si nebral servítku pred ústa: Vysmial sa Rooneymu i trénerovi United!

Hviezdny portugalský futbalista Cristiano Ronaldo (37) skritizoval trénera Manchestru United Erika ten Haga. Päťnásobný víťaz Zlatej lopty vyhlásil, že holandský tréner sa ho snaží z klubu vyhodiť.

Portugalský reprezentant to povedal v rozhovore pre TalkTV. „Je to tak. A nejde len o trénera, ale aj o dvoch, troch ďalších ľudí z klubu. Beriem to ako zradu. Niektorí ľudia ma tu nechcú a bolo to tak už v minulej sezóne," uviedol.

Ronaldo sa vrátil do Manchestru vlani v auguste, keď podpísal dvojročnú zmluvu. Pred tým v klube pôsobil v rokoch 2003 až 2009, počas ktorých s United získal tri tituly a vyhral Ligu majstrov.

V prvej sezóne po návrate Ronaldo dal 24 gólov, ale United v Premier League skončili až na šiestom mieste a nekvalifikovali sa do Ligy majstrov. V tomto ročníku zaznamenal v 16 súťažných zápasoch tri góly a vypadol zo zostavy.

V lete chcel Ronaldo z klubu odísť, ale neúspešne. Do ďalších problémov sa bývalý hráč Juventusu alebo Realu Madrid dostal potom, keď ako náhradník odmietol nastúpiť proti Tottenhamu a predčasne odišiel do kabíny.

Ronaldo, ktorý už niečo podobné predviedol v príprave, bol potom za trest vyradený z tímu na stretnutie s Chelsea. Ten Hag však opakovane zdôraznil, že aj naďalej zostáva dôležitým hráčom.

Portugalčan naopak uviedol, že necíti dostatočnú dôveru od klubového vedenia. Napríklad ako v júli, keď jeho dcéra musela ísť do nemocnice a portugalský reprezentant kvôli tomu prišiel neskoro na tréning. „Myslím si, že fanúšikovia by mali poznať pravdu. Pre klub chcem len to najlepšie," uviedol Ronaldo.

„Ale niektoré veci v klube nám bránia posunúť sa vyššie. Takýto klub by mal patriť medzi troch najlepších v lige, ale bohužiaľ, tak to nie je," vysvetlil.

„Od odchodu Sira Alexa sa klub nikam neposunul. Nič sa nezmenilo," pripomenul Ronaldo bývalého trénera Alexa Fergusona, pod ktorého vedením United získali 13 titulov a dvakrát vyhrali Ligu majstrov.

Ronaldo reagoval aj na kritiku bývalá spoluhráča z United Waynea Rooneyho. „Neviem, prečo ma Wayne kritizuje. Dôvod je asi ten, že on svoju kariéru už ukončil a je stále hrám na najvyššej úrovni. Nebudem tvrdiť, že vyzerám lepšie ako on, i keď je to pravda."