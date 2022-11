Po dvoch dueloch bez bodu je späť: Mešár prvou hviezdou zápasu!

Svojmu tímu Kitchener Rangers pomohol k víťazstvu nad Nort Bay Battalion (4:3) gólom a asistenciou. Mešár sa presadil v 10. minúte, keď strelil otvárací gól stretnutia. Neskôr pridal asistenciu na gól Trenta Swicka. Po zápase ho vyhlásili za prvú hviezdu zápasu. Mešár má na konte už šesť gólov v OHL.

The @CanadiensMTL prospect roofed that one in a HURRY 😳



Filip Mešár started the scoring for the @OHLRangers as part of a two goal opening frame in North Bay 🎥 pic.twitter.com/yBc7NzKayG