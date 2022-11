Slováci hodnotia Nemecký pohár: Ak by sme všetko premenili, každý z nás je v NHL

Prvý turnaj pred svetovým šampionátom sa slovenským hokejistom výsledkovo nevydaril.

V Krefelde malo reprezentačnú premiéru päť hokejistov, podľa generálneho manažéra Miroslava Šatana sa nestratili. Niektorí dostanú šancu aj v ďalších zápasoch. Na Nemeckom pohári sa Slovákom nedarilo v koncovke, čo vyvrcholilo v nedeľnom zápase proti Nemecku, v ktorom nedali gól (0:3).

Na tradičnom turnaji nezvíťazili ani raz a skončili poslední, naposledy sa takto umiestnili v roku 2015. "Vedeli sme, že nemáme toľko skúseností, nevedeli sme, aká bude hra. S výsledkami nie sme spokojní, ale zasa musím povedať, že hra sa zlepšovala od zápasu k zápasu. Ten zápas s Nemeckom kto nevidel, tak ten neuverí, koľko šancí sa dá zahodiť."

Z nováčikov sa v Krefelde ukázali obrancovia Patrik Maier, Michal Beňo a Samuel Hain, v útoku Maroš Jedlička a Patrik Marcinek. "Myslím si, že všetci splnili očakávania. Hráči to odohrali na vysokej úrovni, a o niektorých budeme uvažovať aj na decembrovom turnaji. Vo februári chceme odohrať dvojzápas s Nemeckom, tam by sme chceli zorať výber do 25 rokov," dodal Šatan.

Jedným z tých, ktorí rozhodne nesklamali, bol center Viliam Čacho. Na turnaji dal dva góly, bol aj najúspešnejší na vhadzovaniach. Páčil sa aj Šatanovi: "Musím uznať, že nás veľmi príjemne prekvapil a určite odohral dobré zápasy a dal aj góly. Budeme nad ním uvažovať aj na ďalších akciách."

Celkový dojem z prvého vystúpenia v sezóne nepôsobil rozpačito. Výkon Slovákov mal dobré fázy, ale i slabšie. Piati novici sa nestratili, ale chladnokrvnosť v koncovke áno. A ukázalo sa, že na medzinárodnej scéne je hra rýchlejšia, ako v lige. "Tieto tri zápasy nám dali dostatok informácií. Nováčikov sme videli, tréneri si v nasledujúcom období urobia analýzu a budú vyberať ďalších hráčov. My hľadáme tých, ktorí budú schopní hrať na MS," vyhlásil Šatan.

Najbližšie sa slovenská reprezentácia predstaví na decembrovom turnaji v Bratislave, mala by si zmerať sily s Nórskom a Lotyšskom. V tejto konfrontácii by nemali chýbať ani skúsení hráči ako Marek Hrivík, či Peter Cehlárik. "Ja som s nimi hovoril. Sme dohodnutí, že prídu na domáci turnaj. Budeme sa snažiť mať skúsenejšie mužstvo a radi by sme tieto mená videli v tíme. Vo februári chceme dať šancu mladším. Počas sezóny chceme vyskúšať viacero hráčov," uzavrel Śatan.

hlasy po zápase proti Nemecku:

Craig Ramsay, tréner SR: "Mali sme tu veľa nových tvárí, to bol aj hlavný cieľ turnaja, vidieť ich. Zápas sme odohrali dobre, boli sme veľmi aktívni, bol som spokojný. Ale nepremenili sme veľa šancí, mierili sme buď do brankára, alebo sme prestrelili bránku. Obrancovia útočili z druhej vlny, robili sme veci, ktoré som od hráčov chcel. Výsledok sa však nedostavil. Musíme sa však na to pozerať z dlhodobého hľadiska."

Alex Tamáši, útočník SR: "Medzinárodná scéna je inde ako naša liga. Všetko je oveľa rýchlejšie. Ale odohrali sme výborný zápas. Len škoda

Mislav Rosandič, kapitán SR: "Kapitánska premiéra mi nevyšla, keďže sme ani raz nezvíťazili. Ale hra bola celkom dobrá a z dlhodobého hľadiska budeme podľa mňa úspešní. Tímy sme ´prehrávali´, to bolo fajn, mali sme kopu debutantov, treba to brať do úvahy. Ak by sme dali zo všetkého góly, hráme všetci NHL. Ale musíme na tom pracovať."

Marek Hecl: "Snažili sme, aj ja som chcel dať gól asi až príliš. Ale to sa v športe stáva. Pohľad na turnaj by bol úplne iný, ak by sme aspoň raz zvíťazili, ale góly boli problém. Naše výkony však boli celkom fajn."