Hamšík urobí proti Čile bodku za reprezentačnou kariérou: Posledný zraz kapitána!

Prišiel, aby sa definitívne rozlúčil. V máji sa rozhodol Marek Hamšík (35) pre jeden z najťažších krokov svojho futbalového života. Ukončil bohatú reprezentačnú kariéru, počas ktorej si zahral na dvoch európskych a jednom svetovom šampionáte.

Bývalý kapitán národného tímu prišiel včera do Senca na svoj posledný zraz a v nedeľu mu na Tehelnom poli proti Čile (13.30 hod.) definitívne zamáva.

Talianskemu trénerovi sa popoludní hlásilo 14 nominovaných hráčov, ku ktorým sa večer pripojilo ďalšie sexteto. Zvyšná sedmička pricestuje dnes. Hamšík prišiel skromne. Na čiernom mercedese tentoraz nezaparkoval priamo pred hotelom ako v minulosti, ale pár desiatok metrov od neho. Rozlúčil sa s manželkou Martinou, zberateľom rozdal pár autogramov a vydal sa za mužstvom. Zo smutného výrazu tváre sa dalo vyčítať, že je to posledná cesta za najcennejším dresom.

„Ešte poriadne nevnímam, že končím. Skôr mi to pripadá ako skutočnosť, že som prišiel na zraz. Všetko ide, ako má. Doľahne to na mňa asi až na štadióne pred zápasom alebo po ňom. Zatiaľ to všetko beriem ako profesionálny stály člen reprezentácie. Jasné, že účasť v nej mi chýbala. Ako vždy. Vlani som mal zdravotné problémy, no už je to za mnou. Veľmi sa teším na tento posledný zraz,“ povedal rekordér v počte reprezentačných štartov (135) i gólov (26).

V nedeľu sa začínajú majstrovstvá sveta v Katare. Napriek tomu na záverečný duel roka i Hamšíkovej dráhy v národnom tíme predali organizátori do včerajšieho dňa 9 000 vstupeniek. V priebehu týždňa k nim určite pribudnú ďalšie. Taliansky tréner Francesco Calzona už avizoval, že Mareka vystrieda niekedy v závere, aby si užil ďakovačku z tribún.

„Máme dohodu s trénerom. Viem, koľko minút by som mal odohrať. Určite by ma potešila rozlúčka pred plným štadiónom. Pevne dúfam, že príde čo najviac fanúšikov. Aj toto je už krásne číslo. Do zápasu je ešte týždeň, hádam sa štadión naplní,“ dúfa 8-násobný najlepší futbalista Slovenska. Čile vníma ako ťažkého, agresívneho a behavého súpera.