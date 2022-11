Španiel Nadal má na Turnaji majstrov špeciálnu podporu: V Turíne má aj synčeka Rafaela

Tento Turnaj majstrov bude pre Rafaela Nadala iný ako šestnásť predošlých! V Turíne, ktorý hostí prestížne koncoročné podujatie mužov druhý raz, bude mať špeciálnu podporu. Takú, akú nikdy predtým nemal! V metropole regiónu Piemont je totiž s ním aj jeho prvorodený syn Rafael Nadal Perello, ktorý sa narodil 12. októbra.

Legendárny Španiel si vždy dôsledne chránil svoje súkromie. Novinárov do súkromia príliš nepúšťa, o súkromnom živote hovorí zriedka a stručne. Aj preto organizátorov prekvapil, keď im oznámil, že s ním príde aj manželka Xisca a malý synček, ktorého prvé fotografie zverejnil najznámejší španielsky týždenník semana.es len pred pár dňami!

Držiteľ dvoch tohtoročných grandslamových titulov zrejme verí, že malý Rafa mu prinesie motiváciu navyše. Tatino Rafa totiž túži konečne vyhrať Turnaj majstrov, kde bol pri šestnástich štartoch dvakrát vo finále a vždy prehral, v roku 2010 s Federerom a 2013 s Djokovičom. Triumf by mal aj ďalší bonus: vrátil by sa na post svetovej jednotky. Jednotkou je aj na Turnaji majstrov, no vie, že nie je celkom fit. Veď od júlového odstúpenia pred semifinále Wimbledonu odohral len šesť súťažných duelov. Aj preto hovorí: „Ťažko si predstaviť, že práve teraz dorazím na Turnaj majstrov a budem v takej forme, aby som vyhral tam, kde som nikdy neuspel.“

Rafael Nadal ve Xisca Perello, oğullarıyla ilk kez görüntülendi. 📸👨‍👩‍👦 pic.twitter.com/tMHgd6etsJ November 9, 2022

Prvý krok za splnením športových cieľov v Turíne urobil Nadal už v nedeľu, jeho súboj zo „Zelenej skupiny“ s Američanom Taylorom Fritzom sa skončil po našej uzávierke. Potom ho v skupine čakajú Kanaďan Felix Auger-Aliassime a Nór Casper Ruud. V druhej „Červenej skupine“ si zmerajú sily Novak Djokovič, Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev a Andrej Rubľov.

Turnaj majstrov 2022