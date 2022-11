Craig Ramsay o horúcej téme Slováci v KHL: Toto si myslí!

Urobil to prvýkrát a možno naposledy. Slovenský hokejový tréner Craig Ramsay (71), ktorý bol v závere minulého týždňa so svojimi zverencami na prvej reprezentačnej akcii novej sezóny, sa vyjadril k téme Slovákov v KHL a ich prípadnej účasti na májových MS.

Uznávaný kanadský tréner, ktorý odohral v NHL viac ako tisíc zápasov a ďalšie stovky odtrénoval, slovenských hokejistov v ruskej súťaži nekritizoval.

„Je to pre mňa ťažká téma. Nie som politik, ale človek z hokeja. Verím, že naši hokejisti robia to, čo si myslia, že je pre nich najlepšie. Nikdy by som ich nevinil z toho, že si chcú zarobiť a prežiť náročné časy, ktoré dnes žijeme,“ povedal v rozhovore pre denník Šport kouč, ktorý sa vrchovatou mierou pričinil o olympijský bronz našej reprezentácie v Pekingu.

Vedenie nášho hokeja rovnaký zákaz reprezentovať ako Česko, Švédsko a Fínsko nevydalo. Za zákaz bol jedine Michal Handzuš, ktorý ukončil svoje pôsobenie vo vrcholnom orgáne slovenského hokeja.

„Zažil som toho veľa. Môžem hráčom hovoriť len to, čo robia na ľade. Nie je moja úloha vyberať tím, zodpovedám za to, ako zostava, ktorú mám k dispozícii na turnaji, hrá. Každému želám v jeho živote len to najlepšie,“ dodal C. Ramsay, ktorý sa nerád vyjadruje k politike a jej dôsledkom na náš život.