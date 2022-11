Inaki Williams reprezentuje na MS Ghanu, Nico rodné Španielsko: Katar roztrhne bratov

Pred rokom to bola utópia! Bratia Williamsovci, spoluhráči v baskickom klube Athletic Bilbao, si až v tomto roku vybojovali reprezentačnú miestenku a mieria na svetový šampionát do Kataru. Oproti klubu si však v národnom tíme neoblečú rovnaký dres. Inaki (28) reprezentuje Ghanu, národ svojich rodičov, zatiaľ čo Nico (20) bude hájiť farby rodného Španielska.

Inaki je hviezdou Bilbaa. Len nedávno prekonal rekord Primera Division, keď odohral 203 zápasov bez prerušenia. Pred šiestimi rokmi si pripísal doteraz jediný zápas v španielskej reprezentácii. Tento rok sa rozhodol zmeniť občianstvo. V septembri debutoval za Ghanu proti Nikarague a zahral si aj s Brazíliou.

Mladší Nico absolvoval premiéru na lavičke Španielska v rovnaký mesiac ako jeho brat. Má iba dva štarty, no tréner Luis Enrique ho zobral na MS.

Príbeh ich rodiny je pozoruhodný. Pred takmer 30 rokmi sa matka Maria a otec Felix rozhodli pre lepší život a vydali sa na zradnú 4-tisíc kilometrov dlhú cestu z Ghany do španielskej enklávy Melilla. Cez saharskú púšť museli prejsť pešo pri teplotách až 50 stupňov Celzia.

Felix má odvtedy problémy s chôdzou kvôli poškodeným chodidlám. Maria bola tehotná. Po príchode do Európy ich zatkli, ale dostali politický azyl a odišli do Bilbaa, kde sa narodil Inaki.

„Keď si vypočujete príbeh mojich rodičov, chcete ešte tvrdšie bojovať, aby ste im vrátili všetko, čo pre vás obetovali. Nikdy som im to nedokázal splatiť. Riskovali svoje životy, ale život, ktorý sa im snažim dať, je taký, o ktorom kedysi snívali,“ povedal Inaki pre anglický denník The Guardian. Rodina sa usadila v meste Pamplona a osem rokov nato prišiel na svet Nico. Obaja sú produktom mládežníckej akadémie klubu Athletic.

Inaki vbehol medzi seniorov v roku 2014 a v tej istej sezóne pomohol tímu dostať sa do finále Copa del Rey. Dvakrát vyhral španielsky Superpohár a vlani strelil víťazný gól vo finále proti Barcelone.

Pred dvoma rokmi sa splnil sen celej rodiny – obaja bratia nastúpili spolu v jednom zápase. „Som na nich hrdá. Je ťažké presadiť sa vo futbale. Zo sto ľudí to dokážu iba piati,“ povedala ich mama Maria pre španielske noviny Marca. Je tu teoretická šanca, že v Katare by si mohli zahrať prvý raz proti sebe – ak sa Španielsko a Ghana prebojujú do štvrťfinále turnaja.