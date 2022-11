Slovenskí juniori prehrali po zbytočnom faule: Feneša trápi slabá disciplína hráčov

Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov si v záverečnom treťom vystúpení na Turnaji štyroch krajín vo Švajčiarsku pripísali prehru s Nórskom 3:4 po predĺžení.

Na turnaji získali štyri body, keď zdolali domácich hráčov 3:2 a s Nemcami prehrali 2:3.

Turnaj štyroch krajín hráčov do 20 rokov vo švajčiarskom Monthey:

Slovensko – Nórsko 3:4 pp (0:1, 1:1, 2:1 – 0:1)

Góly: 28. Mišiak, 46. Štefančík (Ondriš, Žabka), 48. Šotek (Nemec) – 13. Magnussen (Johnsen, Bjercke Larsen), 25. Bakkevig (Johansen Halmrast, Vedul-Kjelsas), 42. Magnussen (Johnsen), 64. Magnussen (Johnsen). Vylúčení: 8:4 na 2 min, navyše Čiernik DKZ za nešportované správanie, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 250 divákov.

Zostava SR 20: Jurčák - Groch, Nátny, Žabka, Laurenčík, M. Mešár, Funtek, Bartoš, Frídel – Čiernik, Nemec, Molnár - Mišiak, Šramaty, Šotek – Štefančík, Suchý, Danielčák – Ondriš, Štetka

hlas po stretnutí /zdroj HockeySlovakia/:

Ivan Feneš, tréner SR 20: "Odohrali sme tretí zápas v priebehu troch dní. Opäť to bol tesný súboj, v ktorom rozhodoval rozdiel jediného gólu. V predĺžení prišiel nezmyselný faul, po ktorom sme inkasovali. Takéto vylúčenia nás stáli lepší výsledok na turnaji. Opäť sa potvrdilo, že ak na medzinárodnom fóre urobíte zbytočné fauly, akýkoľvek súper vás za to nekompromisne potrestá. Počas troch zápasov sme mali k dispozícii iba sedem presiloviek, z ktorých sme strelili jeden gól, zatiaľ čo súperom sme ponúkli až pätnásť presilovkových možností, z ktorých sme dostali štyri góly. Preto ako najväčší problém na celom podujatí vnímam osobnú a hernú disciplínu hráčov. V podstate nás to pripravilo o možnosť stať sa víťazom turnaja."