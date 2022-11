Prvý gól v zámorí: Talentovaný Slovák si otvoril strelecký účet v prestížnej OHL

Jakub Chromiak začal aktuálnu sezónu v Trenčíne, kde si pripísal štarty aj v extralige. Po štyroch zápasoch na Slovensku odcestoval do Kanady, kde nastupuje na zápasy v prestížnej juniorskej lige OHL. Po desiatich dueloch bez gól prišiel jedenásty - a ten mal prívlastok gólový.

✨First goal vibes!✨ Congratulations Jakob Chromiak on scoring your first #OHL career goal. 👊 pic.twitter.com/wuAQMpKQpm

Rodák z Ilavy približne v polovici stretnutia využil voľný priestor, kde napokon aj dostal gólovú prihrávku. Zoči-voči brankárovi Chromiak nezaváhal a otvoril si tak strelecký účet v zámorí.

Have a weekend Jakub Chromiak!



First OHL Point last night. ✅

First OHL Goal tonight. ✅✅ pic.twitter.com/Ufyv9qzGKB