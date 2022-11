Šprintér Ján Volko sa môže vždy spoľahnúť na Naďu Bendovú: Trénerka stráži aj jeho outfit!

Foto

Stále to platí: skôr než sa najrýchlejší Slovák Ján Volko dostane do pozornosti objektívov, vezme si ho do opatery trénerka Naďa Bendová! Toto pravidlo táto zohratá dvojica neporušila ani v piatok pri vyhlasovaní výsledkov ankety Atlét roka 2022. Janko prišiel nahodený do gala, no skôr než sa dostal na pódium, prešiel rukami svojej trénerky, ktorá zdokonalila outfit, aby jej zverenec opäť raz zažiaril.