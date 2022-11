Absolútne šialenstvo! Feherváryho spoluhráč predviedol hit na kriminál

Toto si za klobúk rozhodne nedá. Útočník Washingtonu Capitals Nicolas Aube-Kubel (26) predviedol v zápase proti Tampe Bay zákerný faul, za ktorý bol vylúčený do konca stretnutia a podľa všetkého ho čaká aj dodatočmý trest. V plnej rýchlosti poslal úderom do hlaby na ľad Cala Footeho.

K hrôzostrašne vyzerajúcemu hitu prišlo na začiatku druhej tretiny. Obranca Tampy nahrával spoluhráčovi, keď mu do do cesty vošiel Aube-Kubel a ramenom ho trafil priamo do tváre. Foote ostal po nečakanej zrážke chvíľu ležať na ľade a následne s ťažkosťami zamieril do šatne.

Po tvrdom zákroku sa na hracej ploche strhla hromadná šarvátka, ktorú vyšperkoval pästný súboj medzi Maroonom a Hathwayom.

Aube-Kubel obdržal za zákerný faul trest do konca stretnutia a jeho zákrok sa bude zaoberať disciplinárna komisia NHL. Robustného Kanaďana zrejme čaká niekoľkozápasová stopka.