Talentovaný český brankár hviezdou v zámorí: Blysol sa neskutočným zákrokom

Kmeňový hráč Anaheimu Ducks v aktuálnom ročníku NHL ešte nenastúpil, no pravidelne hráva za farmársky klub San Diego Gulls v nižšej AHL, kde preukazuje svoje kvality.

Hneď v úvode zápasu proti Bakersfieldu (0:2) predviedol zákrok, ktorý sa len tak často nevidí. Útočník McKegg dostal vynikajúcu prihrávku a neostávalo mu nič iné, len trafiť do prázdnej bránky. Gól z toho však napokon nebol. Dostál zázračne mávol lapačkou a puk chytil. Oficiálny twitterový účet AHL následne opísal tento zákrok ako lúpež, ktorú ste ešte nevideli.

Lukas. Dostal.



You've never seen robbery like this before. @SDGullsAHL pic.twitter.com/rophO41zUE