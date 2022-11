Rooney sa pustil do Ronalda: To, čo robí je neprijateľné!

Kritika Ronalda, pochvala pre Erika ten Haga. Wayne Rooney (37) sa vyjadril k situácii v Manchestri United.

Britský talkSPORT uverejnil na svojom webe rozhovor s bývalým hráčom "červených diablov" Waynom Rooneym. Na otázku, či je Manchester United s Ronaldom v tíme lepším tímom, Rooney odpovedal: "Nie, nemyslím si to."

Aktuálny tréner D.C. United od začiatku odpovedal priamo. "On a Messi sú pravdepodobne dvaja najlepší hráči všetkých čias, ale jednoducho si myslím, že veci, ktoré Ronaldo robil od začiatku sezóny, sú pre Manchester United neprijateľné. Videl som Roya Keana, ako ho obhajoval. Roy by to však neakceptoval," povedal 37-ročný Rooney.

Následne sa ostro pustil do portugalskej hviezdy: "Je to rozptýlenie, ktoré Manchester United momentálne nepotrebuje, pretože sa snaží o prestavbu."

Bývalý útočník "červených diablov" sa vyjadril aj k trénerovi Manchestru United. "Myslím si, že Ten Hag si počína naozaj dobre. Prišiel a vtlačil tímu svoju autoritu. Po prvýkrát za posledné dva alebo tri roky začínam v Manchestri United vidieť identitu," povedal pre talkSPORT.