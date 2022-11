Bojovník a veľký srdciar Son je v nominácii na MS v Katare: Bude hrať aj napriek zraneniu?

Útočník Heung-min Son figuruje v 26-člennej nominácii Kórejskej republiky na futbalové MS v Katare. Kapitán národného tímu minulý týždeň podstúpil operáciu ľavej očnej jamky po zranení, ktoré utrpel v drese Tottenhamu Hotspur v dueli Ligy majstrov proti Marseille a zatiaľ nie je jasné, kedy sa zapojí do prípravy.

"Musíme čakať a analyzovať jeho stav deň po dni," uviedol portugalský tréner Kórejčanov Paulo Bento. "Sme v kontakte s ním i s lekármi Tottenhamu. Najdôležitejšie je, že sa zotavuje tak rýchlo ako sa dá, cíti sa dobre. Zatiaľ nevieme, kedy bude môcť začať trénovať s tímom. Ešte máme čas urobiť konečné rozhodnutie."

Kormidelník pre istotu pridal do kádra ako 27. hráča aj útočníka Hyeon-gyu Oha. Ten pocestuje s mužstvom do Kataru a nahradí Sona, ak by nemohol na šampionáte štartovať. Kórejčanov čaká prvý zápas 24. novembra proti Uruguaju, v H-skupine sa stretnú aj s Ghanou a Portugalskom.

Konečná nominácia Kórey:

Brankári: Kim Sung-kju (aš-Šabáb/Saúd. Ar.), Čche Hjon-u (Ulsan), Song Pom-kun.

Obrancovia: Kim Mun-hwan, Kim Čin-su (všetci Čonbuk), Kim Min-če (Neapol / It.), Kim Jong-kwon, Kim Te-hwan (obaja Ulsan), Kwon Kjong-won (Gamba Ósaka), Čo Jo-min (Tedžon), Hong-čchol (Tegu), Jun Čong-kjo.

Záložníci: Na Sang-ho (obaja FC Soul), Son Hung-min (Tottenham/Angl.), Čong U-jong (as-Sád/Kat.), Son Čon-ho (Šantung/Čína), Potom Sung-ho, Song Min-kjo (obaja Čonbuk), I Če-song (Mohuč/Nem.), Kwon Čchang-hun (Kimčchong), Čong U-jong (Freiburg/Nem.), I Kang-in (Mallorca/Špangca/Hang-Hong-ho).

Útočníci: Hwang I-co (obaja Olympiacos Pireus/Gréc.), Hwang Hi-čchan (Wolverhamton/Angl.), Čo Ku-song (Čonbuk).